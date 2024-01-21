كريستيانو رونالدو : لن أترك النصر وأعود لـ البرتغال

نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر التقارير الواردة برغبته في مغادرة أصفر الرياض والعودة للدوري البرتغالي لإنهاء مسيرته هناك.

رد كريستيانو رونالدو

وتحدث النجم البرتغالي لـ صحيفة Record البرتغالية قائلًا: “الرحيل عن النصر غير وارد نهائيًا ولن أعود إلى الدوري البرتغالي”.

وأضاف رونالدو: ” ربما أعتزل في سن الـ40، من يعلم ؟”.

استقبال النصر في الصين

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول الاستقبال الضخم من الجماهير الصينية لبعثة نادي النصر التي جاءت إلى مدينة شينزين الصينية لإقامة معسكر إعدادي للفريق مع خوض مباراتين وديتين.

ورحب مجموعة كبيرة من الجمهور الصيني ببعثة أصفر الرياض مع التقاط الصور التذكارية مع بعض اللاعبين وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهواتف النقالة.

وجاء ذلك بالتزامن مع بداية جولة تحضيرية شتوية يخوض فيها النصر مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري السعودي.

وسيواجه العالمي فريق شنغهاي يوم 24 يناير، ثم يواجه فريق تشجيانج يوم 28 من الشهر ذاته.