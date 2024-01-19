كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، جائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب في الشرق الأوسط.

وخلال الحفل الذي أُقيم مساء اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُوج رونالدو بالجائزة، وذلك بعد تسجيله 54 هدفًا في عام 2023 ليكون هداف العالم في العام الماضي.