Icon

برغر الجراد في القصيم Icon القبض على شخص تحرش بآخر في مكة المكرمة Icon كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط Icon ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الرأس الأخضر ضد موزمبيق Icon كتلة قطبية باردة تشهدها أجواء السعودية آخر الأسبوع Icon المدني: احذروا القاتل الصامت  Icon إنشاء 3 مراكز للأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى في عسير Icon كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي سيكون بين أفضل 3 دوريات في العالم Icon منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا Icon تحقق بعد 17 سنة .. رقم مميز لـ أيمن حسين بعد فوز العراق ضد اليابان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في حفل جلوب سوكر

كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٨ مساءً
كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، جائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب في الشرق الأوسط.

وخلال الحفل الذي أُقيم مساء اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُوج رونالدو بالجائزة، وذلك بعد تسجيله 54 هدفًا في عام 2023 ليكون هداف العالم في العام الماضي.

قد يهمّك أيضاً
تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit

استشهاد 127 فلسطينيًا في اليوم الـ100 للقصف الإسرائيلي على غزة

استشهاد 127 فلسطينيًا في اليوم الـ100 للقصف الإسرائيلي على غزة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في إخماد حريق بالقنفذة
السعودية اليوم

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في إخماد...

السعودية اليوم
وفاة شخصين وإصابة 4 جراء حادث بأحد المصانع في الرياض
أخبار رئيسية

وفاة شخصين وإصابة 4 جراء حادث بأحد...

أخبار رئيسية
شرط الاتفاق للموافقة على رحيل هندرسون
الرياضة

شرط الاتفاق للموافقة على رحيل هندرسون

الرياضة
تحويل منشأة للنيابة لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات التجميل
السعودية اليوم

تحويل منشأة للنيابة لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات...

السعودية اليوم
ترقية عبدالعزيز الموسى إلى المرتبة الثانية عشرة
المجتمع

ترقية عبدالعزيز الموسى إلى المرتبة الثانية عشرة

المجتمع
نص الخطاب الملكي السنوي المفصل في مجلس الشورى
السعودية اليوم

نص الخطاب الملكي السنوي المفصل في مجلس...

السعودية اليوم
انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بمباراتين غدًا
الرياضة

انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بمباراتين...

الرياضة
تألق ساديو ماني يقلق التعاون
الرياضة

تألق ساديو ماني يقلق التعاون

الرياضة