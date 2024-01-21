كريستيانو رونالدو يُهاجم الفيفا: جوائز البالون دور والأفضل تفقد مصداقيتها

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قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر إن جوائز البالون دور المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية والأفضل المقدمة من الفيفا تفقد مصداقيتها وذلك تعقيبًا منه على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بهما في عام 2023.
وتحدث النجم البرتغالي عن الأمر لصحيفة record البرتغالية قائلًا: ” أعتقد أن جائزة الأفضل والكرة الذهبية تفقد مصداقيتها بطريقة ما، علينا تحليل الموسم بأكمله. هذا لا يعني أن ميسي لا يستحق ذلك، أو هالاند أو حتى مبابي”.
وتابع: “لم أر حفل تسليم جوائز ذا بيست، لأكون صادقًا فأنا معتاد على الانتقادات، أعتقد أنه بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الآن ستكون السعودية في صدارة الدوريات العالمية برأيي”.
جدير بالذكر أن رونالدو سبق له الفوز بجائزة الكرة الذهبية في 5 مناسبات، بينما فاز بجائزة الأفضل من الفيفا في مناسبتين عامي 2016 و 2017.