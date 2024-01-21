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بعد فوز ميسي بهما عن عام 2023

كريستيانو رونالدو يُهاجم الفيفا: جوائز البالون دور والأفضل تفقد مصداقيتها

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٣١ مساءً
كريستيانو رونالدو يُهاجم الفيفا: جوائز البالون دور والأفضل تفقد مصداقيتها
المواطن - محمد معه

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قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر إن جوائز البالون دور المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية والأفضل المقدمة من الفيفا تفقد مصداقيتها وذلك تعقيبًا منه على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بهما في عام 2023.

رد مفاجئ من كريستيانو رونالدو

وتحدث النجم البرتغالي عن الأمر لصحيفة record البرتغالية قائلًا: ” أعتقد أن جائزة الأفضل والكرة الذهبية تفقد مصداقيتها بطريقة ما، علينا تحليل الموسم بأكمله. هذا لا يعني أن ميسي لا يستحق ذلك، أو هالاند أو حتى مبابي”.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وتابع: “لم أر حفل تسليم جوائز ذا بيست، لأكون صادقًا فأنا معتاد على الانتقادات، أعتقد أنه بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الآن ستكون السعودية في صدارة الدوريات العالمية برأيي”.

جدير بالذكر أن رونالدو سبق له الفوز بجائزة الكرة الذهبية في 5 مناسبات، بينما فاز بجائزة الأفضل من الفيفا في مناسبتين عامي 2016 و 2017.

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