Icon

الفنان الأمريكي أدريان برودي يتبرَّع بالمزاد الخيري في فورمولا E الدرعية لجمعية سعودية تُعنى بخدمة ذوي التوحد Icon مدني الدمام يخمد حريقًا في أحد المباني ويخلي ساكنيه Icon ماذا قال اتحاد القدم الآسيوي عن عبدالله الخيبري وطلال حاجي ؟ Icon تامر عاشور وأنغام يشعلان حفل الرياض في “حوار غنائي” Icon السعودية ترحب بقرار العدل الدوليّة وتؤكد رفضها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي Icon الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة Icon Klopp : سأعتزل التدريب لمدة عام ولن أكشف من هو خليفتي في ليفربول ! Icon القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر في حائل Icon إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان Icon زيدان يرفض تدريب منتخب الجزائر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اقتناء سيدة أعمال لقميص كريستيانو بـ 120.000 دولار

كريسيتانو رونالدو يشارك في المزاد الخيري لجمعية أسر التوحد

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١١ مساءً
كريسيتانو رونالدو يشارك في المزاد الخيري لجمعية أسر التوحد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقامت جمعية أسر التوحد المزاد الخيري بالشراكة مع فورمولا E، والذي تضمن عرض النوادر والمجوهرات وسيارات وأعمالًا فنية، والتي يعود ريعها كاملًا للجمعية.

وفي لفتةٍ إنسانية ملهمة تبرَّعت سيدة أعمال بـ 120.000 دولار عبر شرائها لـ القميص الخاص بالنجم العالمي كريسيتانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

قد يهمّك أيضاً
التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم ساند

التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم ساند

المنتخب السعودي يستهدف العلامة الكاملة

المنتخب السعودي يستهدف العلامة الكاملة

وشهد المزاد الخيري حضور أصحاب السمو الملكي ومعالي الوزراء وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال.

يُذكر بأن جمعية أسر التوحد شريك إستراتيجي في الحدث العالمي فورمولا E الدرعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا و أمريكا
السياحة والسفر

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا...

السياحة والسفر
ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في الاتحاد
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في...

الرياضة
أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة الباحة
السعودية اليوم

أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة...

السعودية اليوم
الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة
آخر الاخبار

الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة...

آخر الاخبار
حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن...

حساب المواطن
قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية
حصاد اليوم

قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس
السعودية اليوم

فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس

السعودية اليوم