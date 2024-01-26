كريسيتانو رونالدو يشارك في المزاد الخيري لجمعية أسر التوحد

أقامت جمعية أسر التوحد المزاد الخيري بالشراكة مع فورمولا E، والذي تضمن عرض النوادر والمجوهرات وسيارات وأعمالًا فنية، والتي يعود ريعها كاملًا للجمعية.

وفي لفتةٍ إنسانية ملهمة تبرَّعت سيدة أعمال بـ 120.000 دولار عبر شرائها لـ القميص الخاص بالنجم العالمي كريسيتانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وشهد المزاد الخيري حضور أصحاب السمو الملكي ومعالي الوزراء وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال.

يُذكر بأن جمعية أسر التوحد شريك إستراتيجي في الحدث العالمي فورمولا E الدرعية.