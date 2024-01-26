كريسيتانو رونالدو يشارك في المزاد الخيري لجمعية أسر التوحد

الفنان الأمريكي أدريان برودي يتبرَّع بالمزاد الخيري في فورمولا E الدرعية لجمعية سعودية تُعنى بخدمة ذوي التوحد مدني الدمام يخمد حريقًا في أحد المباني ويخلي ساكنيه ماذا قال اتحاد القدم الآسيوي عن عبدالله الخيبري وطلال حاجي ؟ تامر عاشور وأنغام يشعلان حفل الرياض في “حوار غنائي” السعودية ترحب بقرار العدل الدوليّة وتؤكد رفضها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة Klopp : سأعتزل التدريب لمدة عام ولن أكشف من هو خليفتي في ليفربول ! القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر في حائل إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان زيدان يرفض تدريب منتخب الجزائر
أقامت جمعية أسر التوحد المزاد الخيري بالشراكة مع فورمولا E، والذي تضمن عرض النوادر والمجوهرات وسيارات وأعمالًا فنية، والتي يعود ريعها كاملًا للجمعية.
وفي لفتةٍ إنسانية ملهمة تبرَّعت سيدة أعمال بـ 120.000 دولار عبر شرائها لـ القميص الخاص بالنجم العالمي كريسيتانو رونالدو لاعب النصر السعودي.
وشهد المزاد الخيري حضور أصحاب السمو الملكي ومعالي الوزراء وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال.
يُذكر بأن جمعية أسر التوحد شريك إستراتيجي في الحدث العالمي فورمولا E الدرعية.