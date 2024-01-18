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بعد أنباء رحيله بالميركاتو الشتوي

كريم بنزيما يحسم موقفه من مغادرة الاتحاد

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٣١ مساءً
كريم بنزيما يحسم موقفه من مغادرة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كريم بنزيما مستمر في الاتحاد

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس، أن بنزيما سيعود إلى الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انقطاعه لفترة عن التدريبات الجماعية.

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ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى أن كريم بنزيما بصدد البقاء في صفوف الاتحاد هذا الشتاء؛ ولا توجد أي مؤشرات لرحيله عن العميد، وذلك وفقًا لتأكيدات المقربين منه.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @RMCsport

وجاءت تأكيدات “ليكيب”، باستمرار كريم بنزيما مع الاتحاد، بعدما شددت صحيفة “ماركا” الإسبانية، في تقرير اليوم، على أن وكلاء النجم الفرنسي يبحثون عن ناد جديد له، من أجل الرحيل في يناير الحالي.

وكان بنزيما قد غاب عن التدريبات الجماعية، وأكدت تقارير تواجده في جزيرة رينيون بإفريقيا، لتُخيم حالة من الغموض على مستقبله، خاصة بعدما ارتبط اسمه بالعودة لريال مدريد، بجانب تلقيه عروض من تشيلسي ومانشستر يونايتد.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

انتقادات جماهيرية لبنزيما

وكان كريم بنزيما قد تعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير؛ لتراجع مستواه خاصة في مواجهة النصر التي خسرها الاتحاد بنتيجة 5- 2، وتوديع كأس العالم للأندية مبكرًا، ما اضطره لغلق حسابه مؤقتًا على “إنستجرام”.

وشارك بنزيما في 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر fifa

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