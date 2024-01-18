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كريم بنزيما يصل جدة

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
كريم بنزيما يصل جدة
المواطن - فريق التحرير

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أنهى النجم الفرنسي كريم بنزيما، الجدل الذي أثير بشأن رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ووصل إلى السعودية، اليوم الخميس.

كريم بنزيما يصل جدة

وأكد الإعلامي هتان النجار، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن كريم بنزيما وصل إلى جدة، مضيفًا: “الحمد لله على السلامة.. وإن شاء الله نشوفه أقوى بعد فترة التوقف”.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @RMCsport

وغاب بنزيما عن تدريبات الاتحاد، وأكدت تقارير تواجده في جزيرة رينيون بإفريقيا، لتُخيم حالة من الغموض على مستقبله، خاصة بعدما ارتبط اسمه بالعودة لريال مدريد، بجانب تلقيه عروض من تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد أكدت اليوم أن كريم بنزيما يستعد للانتظام في التدريبات الجماعية، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن لن يرحل عن الاتحاد هذا الشتاء، ولا توجد أي مؤشرات لذلك، وفقًا للمقربين منه.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

بنزيما مع الاتحاد

وتعرض كريم بنزيما لانتقادات كبيرة من الجماهير؛ لتراجع مستواه خاصة في مواجهة النصر التي خسرها الاتحاد بنتيجة 5- 2، وتوديع كأس العالم للأندية مبكرًا، ما اضطره لغلق حسابه مؤقتًا على “إنستجرام”.

وشارك بنزيما في 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر fifa

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