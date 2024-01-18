أنهى النجم الفرنسي كريم بنزيما، الجدل الذي أثير بشأن رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ووصل إلى السعودية، اليوم الخميس.

كريم بنزيما يصل جدة

وأكد الإعلامي هتان النجار، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن كريم بنزيما وصل إلى جدة، مضيفًا: “الحمد لله على السلامة.. وإن شاء الله نشوفه أقوى بعد فترة التوقف”.

وغاب بنزيما عن تدريبات الاتحاد، وأكدت تقارير تواجده في جزيرة رينيون بإفريقيا، لتُخيم حالة من الغموض على مستقبله، خاصة بعدما ارتبط اسمه بالعودة لريال مدريد، بجانب تلقيه عروض من تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد أكدت اليوم أن كريم بنزيما يستعد للانتظام في التدريبات الجماعية، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن لن يرحل عن الاتحاد هذا الشتاء، ولا توجد أي مؤشرات لذلك، وفقًا للمقربين منه.

بنزيما مع الاتحاد

وتعرض كريم بنزيما لانتقادات كبيرة من الجماهير؛ لتراجع مستواه خاصة في مواجهة النصر التي خسرها الاتحاد بنتيجة 5- 2، وتوديع كأس العالم للأندية مبكرًا، ما اضطره لغلق حسابه مؤقتًا على “إنستجرام”.

وشارك بنزيما في 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.