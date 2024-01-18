كريم بنزيما يصل جدة طرح تذاكر الهلال والنصر والاتحاد والأهلي على منصة WeBook التشكيل الرسمي لمباراة نابولي ضد فيورنتينا تركي آل الشيخ: تأجيل طرح تذاكر كأس موسم الرياض إلى الغد رئاسة الشؤون الدينية تسخر الإمكانيات وتهيئ الأجواء التعبدية لصلاة الجمعة هل يعود أوسبينا لقائمة النصر؟ حرس الحدود يحبط تهريب 32 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان الوجهة الأقرب لـ سيكو فوفانا أمطار وتساقط البرد على الزلفي الشهراني يُحذر من عملية نصب باستغلال اسم علي البليهي!
أنهى النجم الفرنسي كريم بنزيما، الجدل الذي أثير بشأن رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ووصل إلى السعودية، اليوم الخميس.
وأكد الإعلامي هتان النجار، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن كريم بنزيما وصل إلى جدة، مضيفًا: “الحمد لله على السلامة.. وإن شاء الله نشوفه أقوى بعد فترة التوقف”.
وغاب بنزيما عن تدريبات الاتحاد، وأكدت تقارير تواجده في جزيرة رينيون بإفريقيا، لتُخيم حالة من الغموض على مستقبله، خاصة بعدما ارتبط اسمه بالعودة لريال مدريد، بجانب تلقيه عروض من تشيلسي ومانشستر يونايتد.
وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد أكدت اليوم أن كريم بنزيما يستعد للانتظام في التدريبات الجماعية، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن لن يرحل عن الاتحاد هذا الشتاء، ولا توجد أي مؤشرات لذلك، وفقًا للمقربين منه.
وتعرض كريم بنزيما لانتقادات كبيرة من الجماهير؛ لتراجع مستواه خاصة في مواجهة النصر التي خسرها الاتحاد بنتيجة 5- 2، وتوديع كأس العالم للأندية مبكرًا، ما اضطره لغلق حسابه مؤقتًا على “إنستجرام”.
وشارك بنزيما في 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.