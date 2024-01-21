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بعد إعلان جراحة كيت وخضوع الملك للعلاج

كشف تفاصيل إصابة أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية بالسرطان

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٤ مساءً
كشف تفاصيل إصابة أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية بالسرطان
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تعيش العائلة المالكة البريطانية حالة صحية غير جيدة على الإطلاق، بعد إعلان إصابة ثالث أفراد العائلة المالكة البريطانية بمرض سرطان الجلد، فبعد إعلان خضوع أميرة ويلز كيت ميدلتون للجراحة وإصابة الملك تشارلز بسرطان البروستاتا، شكل إصابة سارة فيرغسون ‏ دوقة يورك بسرطان الجلد صدمة كبيرة.

إصابة دوقة يورك بسرطان الجلد

وأفادت صحيفة “ذا صن” بأنه تم تشخيص إصابة سارة فيرجسون، بسرطان الجلد بعد أشهر قليلة من علاجها من سرطان الثدي، حيث تمت إزالة شامة من جسد دوقة يورك، وقد أثبتت الاختبارات منذ ذلك الحين أنها ورم ميلانيني خبيث وهو أخطر أنواع سرطان الجلد.

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ويأتي ذلك بعد أن خضعت السيدة، البالغة من العمر 64 عامًا، لعملية جراحية في الثدي بسبب السرطان العام الماضي، حيث قال المطلعون: إن الأمر لم يكن سهلًا بالنسبة لها.

إصابة جديدة بالسرطان

وقال متحدث باسم سارة دوقة يورك لصحيفة ذا صن: “بعد تشخيص إصابتها بنوع مبكر من سرطان الثدي هذا الصيف، تم تشخيص إصابة سارة دوقة يورك بسرطان الجلد الخبيث.

طلب طبيب الأمراض الجلدية الخاص بها إزالة العديد من الشامات وتحليلها في نفس الوقت الذي كانت فيه الدوقة تخضع لعملية جراحية ترميمية بعد استئصال الثدي، وتم تحديد إحدى هذه الشامات على أنها خلايا سرطانية.

تشخيص ثانٍ للسرطان

ووُصِفت دوقة يورك اليوم بأنها “في حالة معنوية جيدة” ولكن العثور على تشخيص ثانٍ للسرطان في غضون ستة أشهر هو أمر مؤلم.

ودق أطباء الجلد ناقوس الخطر بعد إزالة عدة شامات من جسدها أثناء إجراء جراحة ترميمية للثدي العام الماضي.

كيفية الوقاية من سرطان الجلد

وكشفت الخبيرة الطبية الدكتورة فيليبا كاي، عن الاحتياطات التي يجب اتخاذها للوقاية من سرطان الجل، مشيرة إلى أنه من الشائع وجود شامات في الجسم ولكن من المهم فحص بشرتك بحثًا عن أي تغييرات.

وحثت على تجنب الشمس في منتصف النهار، محذرة من أنه لا يوجد شيء اسمه تعرض آمن للشمس. “مهما كان لون بشرتك، احمي نفسك من الشمس. استخدمي كريم الوقاية من الشمس واسع النطاق ذا عامل حماية عالٍ”.

دراما صحية للعائلة المالكة

وأضافت الدكتورة كاي: “الورم الميلانيني الخبيث هو نوع من سرطان الجلد يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وعلى الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند كبار السن، إلا أنه يمكن أن يحدث في سن أصغر. وترجع غالبية الحالات إلى أضرار أشعة الشمس الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو أسرة الشمس. وتشمل عوامل الخطر الأخرى وجود تاريخ عائلي من سرطان الجلد”.

ووصفت الصحف البريطانية إعلان إصابة دوقة يورك سارة فيرجسون بسرطان الجلد، بأنه دراما صحية جديدة للعائلة المالكة، حيث تبقى أميرة ويلز في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية في البطن. ولن تتمكن كيت،البالغة من العمر 42 عامًا، من العودة إلى العمل حتى إبريل، في الوقت الذي يخضع الملك تشارلز، 75 عامًا، للعلاج في ساندرينجهام بعد تشخيص إصابته بتضخم البروستاتا، وسيخضع لإجراء طبي تصحيحي في المستشفى هذا الأسبوع.

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