كشف حقيقة مرض وزير الدفاع الأمريكي وسبب دخوله المستشفى

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كشفت وزارة الدفاع البنتاجون، اليوم الثلاثاء، عن سبب مرض وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستاتا، بعدما واجه انتقادات لتأخره أيامًا عدة قبل إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.
وقال البنتاجون: إن إصابة أوستن بسرطان البروستاتا اكتُشفت باكرًا وكان تشخيصه ممتازًا، لكن تعيّن لاحقًا إعادة إدخاله إلى قسم العناية المركزة بسبب مضاعفات بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق.
وقال مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني: إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دخل المستشفى في الأول من يناير/ كانون الثاني بسبب عدوى في المسالك البولية بعد إجراء جراحي له في ديسمبر الماضي، بعد أن كشف فحص عن إصابته بسرطان البروستاتا.
وأصيب أوستن بالعدوى بعد أسبوع، ولم يتم إخبار كبار المسؤولين في الإدارة والدفاع لعدة أيام بشأن دخوله المستشفى أو إصابته بالسرطان.
سرطان البروستاتا هو نوع من أنواع سرطان الغدة البروستاتية، وهي غدة تقع في الجهاز التناسلي الذكري للرجال. يعتبر سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، وعادةً ما ينمو ببطء وقد لا يسبب أعراضًا في مراحله المبكرة.
يعتبر سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، وعادةً ما ينمو ببطء وقد لا يسبب أعراضًا في مراحله المبكرة.
هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بما في ذلك العمر المتقدم (أكثر شيوعًا في الرجال الأكبر من 50 عامًا)، والتاريخ العائلي للمرض، والتعرض للهرمونات الذكرية (مثل التستوستيرون)، والتغذية غير الصحية، والسجائر، والسمنة.