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كفى سرقة يا ميسي.. ردود فعل على تتويج النجم الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب في العالم

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
كفى سرقة يا ميسي.. ردود فعل على تتويج النجم الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب في العالم
المواطن - فريق التحرير

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تُوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في عام 2023 من الفيفا في حفل توزيع جوائز The Best الذي عُقد أمس الاثنين.

ميسي The Best

وفاز ميسي بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2019 و2022، إذ تفوق في التصويت على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

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وأثار فوز ميسي بالجائزة ردود فعل غاضبة وأخرى مؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ردود متباينة

وقال صاحب حساب باسم “ياسر” على منصة إكس: “أعتقد كفاية سرقة يا ميسي، الموضوع مو طبيعي والله أبغى سبب مقنع أنه يأخذ الجائزة اليوم؟”.

ورد مغرد يحمل حسابه اسم “خيال”: “كثيرون يتحدثون بأن ميسي لا يستحق بعض الجوائز التي حصل عليها وأن هناك من هو أولى منه بكثير”.

وأضاف: “تناسوا أن ميسي هو متعة كرة القدم وهو الشووو الأجمل الهدافون كثر ولكن ميسي يختلف بالكيفية لأنه باختصار لاعب من كوكب آخر لم تنصف كرة القدم ميسي لكنها خضعت له أخيرا رغما عنها”.

قصة لا تنتهي

ونشر نايف الأحمري صورة لميسي مع الجائزة، وعلق: “ميسي قصة لا تنتهي ولن تنتهي، هو الـThe best الدائم الثابت. البقية يتغيرون، يأتون، يذهبون، ينتهون، تفاصيلهم لا تهم.. المهم أن ميسي حالة لا تُمنح في التاريخ إلا مرة واحدة”.

أما ممدوح الحسبي فسخر بنشر صورة تعبيرية لميسي، وهو يبدو عجوزاً، من حفل تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم 2066.

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