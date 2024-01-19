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خلال مشاركته في كأس الأمم الإفريقية

كلوب: شعرت بالصدمة لإصابة محمد صلاح

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٩ مساءً
كلوب: شعرت بالصدمة لإصابة محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، قلقه بشأن الإصابة التي تعرض لها نجم الريدز، محمد صلاح خلال مشاركته مع منتخب مصر.

إصابة محمد صلاح أمام غانا

وشارك محمد صلاح بشكل أساسي في مباراة مصر ضد غانا بالأمس، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، وغادر الملعب مصابًا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وسط مخاوف لغيابه فترة طويلة.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @FabrizioRomano

كلوب قلق بشأن صلاح

وتحدث كلوب عن إصابة محمد صلاح، في المؤتمر الصحافي لمباراة ليفربول ضد بورنموث، قائلًا: “لا نعرف شيئًا، تحدثنا الليلة الماضية وهناك تقييم يحدث الآن لحالته، سيقومون باللازم وسيخبرونا بالمزيد قريبًا”.

ووصل المدرب الألماني، تصريحاته قائلًا: “في تلك اللحظة كانت هناك صدمة بسبب عدم رؤيتنا ما تعرض له، لكنه شعر بالألم، وجميعنا يعرف أنه من النادر خروجه مصابًا”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر cafonline

وأضاف كلوب: ” لذلك يبدو أن هناك مشكلة ما ولكن ليس لدينا المزيد من المعلومات حتى الآن، سيخضع محمد صلاح لفحص بالرنين المغناطيسي، وبعدها سنرى”.

ويتوقع أن تبعد الإصابة صلاح عن المشاركة مع مصر ضد الرأس الأخضر، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهي المواجهة الحاسمة في تأهل الفراعنة.

مصر ضد غانا - ترتيب مجموعة مصر
صلاح – المصدر @EFA

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