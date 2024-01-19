كلوب: شعرت بالصدمة لإصابة محمد صلاح

أبدى المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، قلقه بشأن الإصابة التي تعرض لها نجم الريدز، محمد صلاح خلال مشاركته مع منتخب مصر.

إصابة محمد صلاح أمام غانا

وشارك محمد صلاح بشكل أساسي في مباراة مصر ضد غانا بالأمس، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، وغادر الملعب مصابًا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وسط مخاوف لغيابه فترة طويلة.

كلوب قلق بشأن صلاح

وتحدث كلوب عن إصابة محمد صلاح، في المؤتمر الصحافي لمباراة ليفربول ضد بورنموث، قائلًا: “لا نعرف شيئًا، تحدثنا الليلة الماضية وهناك تقييم يحدث الآن لحالته، سيقومون باللازم وسيخبرونا بالمزيد قريبًا”.

ووصل المدرب الألماني، تصريحاته قائلًا: “في تلك اللحظة كانت هناك صدمة بسبب عدم رؤيتنا ما تعرض له، لكنه شعر بالألم، وجميعنا يعرف أنه من النادر خروجه مصابًا”.

وأضاف كلوب: ” لذلك يبدو أن هناك مشكلة ما ولكن ليس لدينا المزيد من المعلومات حتى الآن، سيخضع محمد صلاح لفحص بالرنين المغناطيسي، وبعدها سنرى”.

ويتوقع أن تبعد الإصابة صلاح عن المشاركة مع مصر ضد الرأس الأخضر، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهي المواجهة الحاسمة في تأهل الفراعنة.