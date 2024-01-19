كلوب: شعرت بالصدمة لإصابة محمد صلاح

برعاية ريما بنت بن بندر .. يوم المهنة يطرح 3700 وظيفة للخريجين هل يغيب كريستيانو رونالدو عن مواجهة ميسي؟ برابيك يحصد لقب رالي داكار 2024 للدراجات النارية خطيب المسجد الحرام : اللهم احفظ أهلنا في فلسطين وتولَّ أمرهم واكشف كربهم حقيقة فسخ الهلال لتعاقده مع نيمار خطوة تفصل مورينيو عن تدريب الشباب أول إجازة نهاية أسبوع مطولة بعد منتصف الفصل الدراسي الثاني احتجاز ساعة أرنولد شوارزنيغر الثمينة في مطار ميونخ هندرسون يجتاز الفحوصات ويوقع لأياكس رسميًا إصابة حارس الشباب بقطع في الرباط الصليبي
أبدى المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، قلقه بشأن الإصابة التي تعرض لها نجم الريدز، محمد صلاح خلال مشاركته مع منتخب مصر.
وشارك محمد صلاح بشكل أساسي في مباراة مصر ضد غانا بالأمس، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، وغادر الملعب مصابًا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وسط مخاوف لغيابه فترة طويلة.
وتحدث كلوب عن إصابة محمد صلاح، في المؤتمر الصحافي لمباراة ليفربول ضد بورنموث، قائلًا: “لا نعرف شيئًا، تحدثنا الليلة الماضية وهناك تقييم يحدث الآن لحالته، سيقومون باللازم وسيخبرونا بالمزيد قريبًا”.
ووصل المدرب الألماني، تصريحاته قائلًا: “في تلك اللحظة كانت هناك صدمة بسبب عدم رؤيتنا ما تعرض له، لكنه شعر بالألم، وجميعنا يعرف أنه من النادر خروجه مصابًا”.
وأضاف كلوب: ” لذلك يبدو أن هناك مشكلة ما ولكن ليس لدينا المزيد من المعلومات حتى الآن، سيخضع محمد صلاح لفحص بالرنين المغناطيسي، وبعدها سنرى”.
ويتوقع أن تبعد الإصابة صلاح عن المشاركة مع مصر ضد الرأس الأخضر، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهي المواجهة الحاسمة في تأهل الفراعنة.