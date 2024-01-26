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بعد نهاية الموسم الحالي

كلوب يعلن مغادرة ليفربول

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣١ مساءً
كلوب يعلن مغادرة ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب، عن مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

كلوب يعلن الرحيل

وقال كلوب، عبر قناة ليفربول الرسمية، قبل قليل: “سأرحل عن النادي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، أعلم أنه قرار صادم للكثيرين عندما تسمعوه لأول مرة، ولكن بإمكاني تفسيره”.

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يورجن كلوب
المدرب الألماني – المصدر @LFC_Arabic

وأضاف: “بالتأكيد أحب كل شيء يتعلق بهذا النادي والمدينة والجماهير والفريق والجهاز الفني، وكل شيء.. اتخذت هذا القرار لاقتناعي التام أنه القرار الأمثل لأن طاقتي نفدت”.

وواصل كلوب تصريحاته، قائلًا: “لا أقصد أنني أواجه مشكلة في الوقت الحالي، بل أنا بحالة جيدة، ولكن لم يعد بإمكاني ممارسة عملي مرارًا وتكرارًا”.

كلوب
المدرب الألماني – المصدر @LFC

واختتم كلوب حديثه، قائلًا: “وبعد كل هذه السنوات واللحظات التي عشناها معًا وما مررنا به أكن لكم كامل الحب والاحترام، وأنا مدين لكم بقول الحقيقة، وهذه هي حقيقة قراري”.

وبعد تصريحات المدرب الألماني، أعلن نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن المدربين المساعدين بيب لايندرز وبيتر كراويتز ومدرب التطوير فيتور ماتوس سيرحلون أيضًا بعد انتهاء الموسم الحالي.

يورجن كلوب ومساعديه
المدرب الألماني ومساعديه – المصدر @LFC_Arabic

ليفربول في الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، من الفوز في 14 مباراة، والتعادل 6 مرات، وخسر لقاء وحيدًا.

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