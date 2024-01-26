كلوب يعلن مغادرة ليفربول

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أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب، عن مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وقال كلوب، عبر قناة ليفربول الرسمية، قبل قليل: “سأرحل عن النادي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، أعلم أنه قرار صادم للكثيرين عندما تسمعوه لأول مرة، ولكن بإمكاني تفسيره”.
وأضاف: “بالتأكيد أحب كل شيء يتعلق بهذا النادي والمدينة والجماهير والفريق والجهاز الفني، وكل شيء.. اتخذت هذا القرار لاقتناعي التام أنه القرار الأمثل لأن طاقتي نفدت”.
وواصل كلوب تصريحاته، قائلًا: “لا أقصد أنني أواجه مشكلة في الوقت الحالي، بل أنا بحالة جيدة، ولكن لم يعد بإمكاني ممارسة عملي مرارًا وتكرارًا”.
واختتم كلوب حديثه، قائلًا: “وبعد كل هذه السنوات واللحظات التي عشناها معًا وما مررنا به أكن لكم كامل الحب والاحترام، وأنا مدين لكم بقول الحقيقة، وهذه هي حقيقة قراري”.
وبعد تصريحات المدرب الألماني، أعلن نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن المدربين المساعدين بيب لايندرز وبيتر كراويتز ومدرب التطوير فيتور ماتوس سيرحلون أيضًا بعد انتهاء الموسم الحالي.
على الجانب الآخر، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، من الفوز في 14 مباراة، والتعادل 6 مرات، وخسر لقاء وحيدًا.
A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt
— Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024