كل ما تريد معرفته عن الوباء X إكس عقب تحذير الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الوباء إكس x، بعدما اجتمع زعماء العالم في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أمس الأربعاء، لمناقشة المرض X، وهو فيروس افتراضي أكثر فتكًا 20 مرة من كوفيد-19.

أقرب مما نعتقد

يأمل الباحثون والعلماء والخبراء في التوصل إلى خطة عمل استباقية لمكافحة مثل هذا الفيروس وإعداد النظام الصحي إذا ظهرت جائحة جديدة، فيما قال خبير بالأمن الصحي لشبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية: إن هذا الاحتمال قد يحدث في وقت أقرب مما نعتقد.

وقال الدكتور أميش أدالجا من مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي: “هناك سلالات من الفيروسات ذات معدلات وفيات عالية للغاية يمكن أن تطور القدرة على الانتقال بكفاءة من إنسان إلى آخر”.

الفيروس X يعود لعام 2018

وجمعت منظمة الصحة العالمية، في عام 2022، 300 عالم للنظر في 25 عائلة فيروسية وبكتيريا لإنشاء قائمة من مسببات الأمراض التي يعتقدون أن لديها القدرة على إحداث الفوضى ويجب دراستها بشكل أكبر. ومن بين تلك القائمة الفيروس X، الذي اعترفت به المنظمة لأول مرة في عام 2018.

وتقول منظمة الصحة العالمية: إن الفيروس يمثل المعرفة بأن وباءً دوليًّا خطيرًا يمكن أن يكون ناجمًا عن مسببات مرضية غير معروفة.

معلومات عن الوباء إكس

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأربعاء في دافوس: إن كوفيد-19 ربما كان أول متحور من الفيروس X، وأن العلماء والخبراء يتعلمون بنشاط من تلك التجربة.

ويمكن أن يكون الفيروس الحامل للوباء X، فيروسًا تنفسيًّا، وأكد الدكتور أميش أدالجا خبير الأمن الصحي، أن الفيروس إكس قد يكون منتشرًا بالفعل في الأنواع الحيوانية وليس قادرًا على الانتقال إلى البشر حتى الآن.

سينتقل من الحيوان للإنسان

وقال الدكتور أميش أدالجا: “قد يكون ذلك في الخفافيش مثل كوفيد-19، أو يمكن أن يكون في الطيور مثل إنفلونزا الطيور، أو يمكن أن يكون نوعًا آخر من أنواع الحيوانات، الخنازير على سبيل المثال”.

وأضاف: “يتعلق الأمر حقًّا بالعلاقة بين البشر والحيوانات، حيث تحدث التفاعلات، وتحصل هذه الأنواع من الفيروسات على موطئ قدم لها في حياة البشرية”.

كيفية الاستعداد للمرض X

إذا لم نكن مستعدين، فمن المحتمل أن يتسبب مرض بهذا الحجم في أضرار أكبر مما شهدناه مع كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 7 ملايين شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال خبير الأمن الصحي الدكتور أميش أدالجا: “إذا كان الأداء سيئًا للغاية مع شيء مثل كوفيد-19، فيمكنك أن تتخيل مدى سوء السيناريو القادم مع الوباء إكس والذي قد يكون إعادة لسيناريو وباء عام 1918″، في إشارة إلى جائحة عام 1918 التي أودت بحياة ما يقدر بنحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

الاستعداد للسيناريو الأسوأ

ويعمل الخبراء من جميع أنحاء العالم على وضع خطة قوية وفعالة للاستعداد للسيناريو الأسوأ. وقال مدير منظمة الصحة العالمية: إن نظام الإنذار المبكر وخطة البنية التحتية الصحية، التي كانت مثقلة بالأعباء خلال جائحة كوفيد-19، يمكن أن تساعد في السيناريو المستقبلي.

وقال: “سواء كان الأمر في الأنظمة الصحية أو حتى في القطاع الخاص، يمكن الاستعداد لذلك بالبحث والتطوير”.

أهمية الشفافية في الإعلان عن الوباء

وقال الدكتور أميش أدالجا من مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي: إن الدرس الرئيسي الآخر المستفاد من كوفيد-19 هو أهمية الشفافية.

وأضاف: “أعتقد أن ما نراه الآن هو عدم الثقة بين أطباء الأمراض المعدية وممارسي الصحة العامة وعامة الناس، لأن ما حدث هو أن السياسيين أدخلوا أنفسهم في هذا الأمر”.

وتعمل منظمة الصحة العالمية، بالشراكة مع منظمات عالمية أخرى، وضعت بالفعل مبادرات استعدادًا للوباء أو الوباء الرئيسي التالي. وتشمل هذه الجهود صندوق مكافحة الأوبئة لمساعدة الدول بالموارد، ومركز نقل تكنولوجيا لقاح mRNA لضمان عدالة اللقاحات للدول منخفضة الدخل، ومركز استخبارات الأوبئة والأوبئة لتحسين المراقبة التعاونية بين البلدان.