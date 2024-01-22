كم المدة بين بداية الفصل الدراسي الثالث وإجازة عيد الفطر ؟

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على الرغم من أن الفصل الدراسي الثاني لم ينته بعد إلا أن استعدادات الفصل الدراسي الثالث قد بدأت مبكرًا في العديد من المدارس والإدارات التعليمية التي بدأت في ترحيل المقررات الدراسية للفصل الثالث.
وبحسب التقويم الدراسي فقد بدأت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني الأسبوع الماضي وتحديدًا يوم 14/01/2024 فيما يشهد الفصل الثاني أول إجازة مطولة الأسبوع المقبل.
كما سيشهد الفصل الثاني إجازة يوم التأسيس يوم 22 فبراير المقبل ثم بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني التي تستمر 10 أيام.
وحسب التقويم الدراسي أيضًا يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 03/03/2024، فيما ستكون إجازة عيد الفطر المبارك يوم 28/03/2024 وستكون العودة بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم 15/04/2024 إن شاء الله فيما ستكون أول إجازة نهاية أسبوع مطولة للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من يوم 02/05/2024.
أما بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم فستكون يوم 10/06/2024.