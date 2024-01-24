كم مبلغ حساب المواطن لشخص مستقل راتبه 5 آلاف ريال؟

كشف برنامج حساب المواطن عن إمكانية معرفة حد الدخل المانع لفرد مستقل من خلال حاسبة الدعم التقديرية.

الحد المانع من الدعم

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالاً من أحد الأشخاص قال فيه: كم الحد المانع لشخص مستقل راتبه 5 آلاف ريال؟ وردت عليه بالقول: لمعرفة الحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

حاسبة حساب المواطن

وبتطبيق البيانات السابقة على حاسبة الدعم يتضح أن مبلغ الدعم التقديري المستحق للشخص حال انطبقت عليه باقي الشروط هو 525 ريالاً في حين يبلغ حد الإعفاء من التناقص 4310 ريالات بينما يبلغ حد الدخل المانع 6857 ريالاً.

والمعروف أن حد الإعفاء من التناقص وهو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة يبدأ التناقص في مقدار الدعم الكامل، بينما الحد المانع من الدعم هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة (أو الفرد المستقل ) تصبح غير مستحقة للدعم.