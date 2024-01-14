Icon

غاليتي: رينان لودي كان الخيار الثالث لجيسوس Icon صور لإخماد حريق حاويات ميناء الملك عبدالعزيز كليًا Icon النصر يُسلم لاعبيه مكافأة البطولة العربية Icon عقوبات صارمة حال مخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي Icon رسالة سامي الجابر للاعبي الأخضر قبل كأس آسيا 2023 Icon الدرجات العلمية المخصصة تعزز كفاءة المخرجات التعليمية بالجامعات Icon كواليس استبعاد نواف العقيدي من قائمة الأخضر Icon مانشيني يتحدث للإعلام عن مواجهة عمان غدًا Icon المرور: تقيدوا بالسرعة المحددة أثناء القيادة Icon منتخب اليابان يبدأ كأس آسيا برباعية في فيتنام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل انطلاق كأس آسيا 2023

كواليس استبعاد نواف العقيدي من قائمة الأخضر

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٣٤ مساءً
كواليس استبعاد نواف العقيدي من قائمة الأخضر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أُثيرت حالة من الجدل بشأن الاستبعاد المفاجئ لحارس النصر، نواف العقيدي من القائمة النهائية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2023.

مانشيني يستبعد 3 لاعبين

وكان المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، قد قرر بالأمس استبعاد 3 لاعبين من القائمة النهائية، وهم؛ نواف العقيدي، أيمن يحيى وعباس الحسن، وضم بدلًا منهم؛ محمد البريك، طلال حاجي ومحمد اليامي.

قد يهمّك أيضاً
معلومات عن رافا سيلفا المطلوب من أندية دوري روشن وإنجلترا

معلومات عن رافا سيلفا المطلوب من أندية دوري روشن وإنجلترا

حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط جرحى

حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط جرحى

نواف العقيدي

تفاصيل استبعاد نواف العقيدي

وجاء استبعاد العقيدي، ليُسطر جدلًا كبيرًا، نظرًا لجاهزيته الفنية والبدنية، وتألقه مع النصر في جميع منافسات الموسم الرياضي الحالي، كما أن كافة التقارير كانت تُشير إلى أنه الحارس الأساسي للأخضر في كأس آسيا.

وأكد مراسل قناة العربية في الدوحة، أن الجهاز الفني المساعد للمدرب الإيطالي، لم يكن يعلم مسبقًا بقرار مانشيني بشأن استبعاد نواف العقيدي.

وأضاف: “لا أحد يعلم أسباب استبعاد العقيدي إلا المدرب الإيطالي نفسه، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، ومدير المنتخب السعودي، حسين الصادق”.

نواف العقيدي
العقيدي

وشدد على أن نواف العقيدي لم يرتكب مشكلات انضباطية خلال المعسكر الإعدادي للأخضر في قطر، كما أن مانشيني أشرك جميع الحراس في المباريات الودية.

وتابع: “العقيدي خاض المران الصباحي أمس السبت بشكل طبيعي، ثم حضر الاجتماع الفني مع مانشيني، وبعدها تم استدعاء الحارس من أجل التقاط الصور الرسمية للبطولة، لكن تم إبلاغه وقتها بنبأ الاستبعاد”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “مانشيني أخبر مدير المنتخب بقرار استبعاد نواف، إلا أن الصادق طالبه بالإفصاح عن السبب لتبرير القرار أمام الإعلام، ليرد المدرب بأنه هو المسؤول عن توضيح الصورة لرفع الحرج عن الجميع”.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!
صحة وطب‎

مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!

صحة وطب‎
مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء برئاسة ولي العهد
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة...

أخبار رئيسية
لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين
أخبار رئيسية

لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين

أخبار رئيسية
لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع البحر الأحمر
السعودية اليوم

لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع...

السعودية اليوم
التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا
الرياضة

التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا

الرياضة
لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي
صحة وطب‎

لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى...

صحة وطب‎
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع بوريل وهانكي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في...

السعودية اليوم
جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة الاتحاد
الرياضة

جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة...

الرياضة