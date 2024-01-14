كواليس استبعاد نواف العقيدي من قائمة الأخضر

أُثيرت حالة من الجدل بشأن الاستبعاد المفاجئ لحارس النصر، نواف العقيدي من القائمة النهائية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2023.

مانشيني يستبعد 3 لاعبين

وكان المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، قد قرر بالأمس استبعاد 3 لاعبين من القائمة النهائية، وهم؛ نواف العقيدي، أيمن يحيى وعباس الحسن، وضم بدلًا منهم؛ محمد البريك، طلال حاجي ومحمد اليامي.

تفاصيل استبعاد نواف العقيدي

وجاء استبعاد العقيدي، ليُسطر جدلًا كبيرًا، نظرًا لجاهزيته الفنية والبدنية، وتألقه مع النصر في جميع منافسات الموسم الرياضي الحالي، كما أن كافة التقارير كانت تُشير إلى أنه الحارس الأساسي للأخضر في كأس آسيا.

وأكد مراسل قناة العربية في الدوحة، أن الجهاز الفني المساعد للمدرب الإيطالي، لم يكن يعلم مسبقًا بقرار مانشيني بشأن استبعاد نواف العقيدي.

وأضاف: “لا أحد يعلم أسباب استبعاد العقيدي إلا المدرب الإيطالي نفسه، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، ومدير المنتخب السعودي، حسين الصادق”.

وشدد على أن نواف العقيدي لم يرتكب مشكلات انضباطية خلال المعسكر الإعدادي للأخضر في قطر، كما أن مانشيني أشرك جميع الحراس في المباريات الودية.

وتابع: “العقيدي خاض المران الصباحي أمس السبت بشكل طبيعي، ثم حضر الاجتماع الفني مع مانشيني، وبعدها تم استدعاء الحارس من أجل التقاط الصور الرسمية للبطولة، لكن تم إبلاغه وقتها بنبأ الاستبعاد”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “مانشيني أخبر مدير المنتخب بقرار استبعاد نواف، إلا أن الصادق طالبه بالإفصاح عن السبب لتبرير القرار أمام الإعلام، ليرد المدرب بأنه هو المسؤول عن توضيح الصورة لرفع الحرج عن الجميع”.