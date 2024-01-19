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كواليس موافقة حمدالله على تسوية قضيته مع النصر

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٠ مساءً
كواليس موافقة حمدالله على تسوية قضيته مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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أنهت وساطة سويسرية الصراع القائم بين ناديي النصر والاتحاد بشأن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكشفت تقارير إعلامية أن النجم المغربي حمدالله وافق على طلب النصر بعمل تسوية عن طريق مكتب الوساطة في محكمة “كاس” مقابل نيل 3 ملايين ونصف المليون يورو سيحصل عليها في شهر مارس المقبل.

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غرامة قد يدفعها النصر في تلك الحالة

وأضاف التقرير أنه في حال تأخر النصر في الدفع سيدفع غرامة تصل قيمتها إلى 15%.

وأوضح القانوني الرياضي أحمد الشيخي: “الاتفاق جرى عبر (الوساطة)، بعد جلسات ومحادثات ودية، وكل ما يتبقى حاليًّا هو اعتماد وتوقيع (الوسيط) لتصبح الاتفاقية رسمية وملزمة”.

ولفت إلى أنه “لن يصدر أي حكم في القضية، وسوف تستمر سريةً وغير معلنة، ولن تكون هناك أي عقوبات على اللاعب أو الإداريين، ولن يكون هناك منع تسجيل لأي من الناديين”.

وأنهى تغريدته بالقول: “كنت أتمنى أن تكون الوساطة بمركز التحكيم السعودي وليس في سويسرا، لكنني أثق بأن المركز مقبل على عديد التغييرات والتطورات الإيجابية”.

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