القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة جماعية كيف تحمي نفسك من النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟ شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 6 مناطق واتساب تختبر تغيير ألوان الواجهة في آيفون اعترافات متهم أمريكي هاجم قاضية واعتدى عليها بالضرب أثناء المحاكمة قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه برشلونة يُرحب بالتعاقد مع جواو فيليكس نهائيًا تنبيه من ضباب على المدينة المنورة حتى الـ9 صباحًا شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت ديفوار يثير إعجاب جماهير الأهلي
أوضح الخبير والمختص بالتجارة الإلكترونية، إبراهيم زمزمي، أن طرق النصب والاحتيال تختلف وتتطور مع تطور التقنية والتكنولوجيا.
وأضاف زمزمي لقناة “الإخبارية”، أن ثلاثة أرباع طرق النصب والاحتيال تتمركز حول المال والبيانات الخاصة بها.
فيديو | ما هي طرق النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟
المختص بالتجارة الإلكترونية د.إبراهيم زمزمي يجيب لـ #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/DJZYrhqtkX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2024
وتابع أن البيانات التي يصل إليها الهاكرز من المستخدمين هي التي تسهل عملية الاستيلاء لاحقًا على أموالهم.
وتابع أن طرق النصب تتنوع ما بين عروض وصفحات وهمية، كلها تتركز على الهندسة الاجتماعية، بمعنى أن يكون المدخل من باب احتياجات الضحية، استغلالًا لضعف ثقافته التقنية وعاطفته، للوصول إلى حسابه المصرفي، ومن ثم الاستيلاء على أمواله.
ونصح زمزمي بعدم إعطاء أي معلومات أو بيانات شخصية أو نشرها على الإنترنت تحت أي ظرف أو لأي سبب.