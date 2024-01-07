كيف تحمي نفسك من النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟

أوضح الخبير والمختص بالتجارة الإلكترونية، إبراهيم زمزمي، أن طرق النصب والاحتيال تختلف وتتطور مع تطور التقنية والتكنولوجيا.

سرقة المال والبيانات الشخصية

وأضاف زمزمي لقناة “الإخبارية”، أن ثلاثة أرباع طرق النصب والاحتيال تتمركز حول المال والبيانات الخاصة بها.

فيديو | ما هي طرق النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟ المختص بالتجارة الإلكترونية د.إبراهيم زمزمي يجيب لـ #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/DJZYrhqtkX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2024

وتابع أن البيانات التي يصل إليها الهاكرز من المستخدمين هي التي تسهل عملية الاستيلاء لاحقًا على أموالهم.

تنوع طرق النصب

وتابع أن طرق النصب تتنوع ما بين عروض وصفحات وهمية، كلها تتركز على الهندسة الاجتماعية، بمعنى أن يكون المدخل من باب احتياجات الضحية، استغلالًا لضعف ثقافته التقنية وعاطفته، للوصول إلى حسابه المصرفي، ومن ثم الاستيلاء على أمواله.

ونصح زمزمي بعدم إعطاء أي معلومات أو بيانات شخصية أو نشرها على الإنترنت تحت أي ظرف أو لأي سبب.