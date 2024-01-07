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كيف تحمي نفسك من النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
كيف تحمي نفسك من النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الخبير والمختص بالتجارة الإلكترونية، إبراهيم زمزمي، أن طرق النصب والاحتيال تختلف وتتطور مع تطور التقنية والتكنولوجيا.

سرقة المال والبيانات الشخصية

وأضاف زمزمي لقناة “الإخبارية”، أن ثلاثة أرباع طرق النصب والاحتيال تتمركز حول المال والبيانات الخاصة بها.

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وتابع أن البيانات التي يصل إليها الهاكرز من المستخدمين هي التي تسهل عملية الاستيلاء لاحقًا على أموالهم.

تنوع طرق النصب

وتابع أن طرق النصب تتنوع ما بين عروض وصفحات وهمية، كلها تتركز على الهندسة الاجتماعية، بمعنى أن يكون المدخل من باب احتياجات الضحية، استغلالًا لضعف ثقافته التقنية وعاطفته، للوصول إلى حسابه المصرفي، ومن ثم الاستيلاء على أمواله.

ونصح زمزمي بعدم إعطاء أي معلومات أو بيانات شخصية أو نشرها على الإنترنت تحت أي ظرف أو لأي سبب.

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