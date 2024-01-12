كيف ينعكس موسم الرياض على قطاع السياحة؟

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أوضح المختص في السياحة عبدالله الرشيد، مدى انعكاس موسم الرياض على قطاع السياحة.
وقال الرشيد، لنشرة “موسم الرياض” عبر قناة الإخبارية: إن موسم الرياض حقق نجاحات كبيرة قبل أن يبدأ، متابعًا أن نسبة الإشغال في الفنادق كانت عالية قبل 5 أيام من بدء الموسم، استعدادًا لمباراة نزال الملاكمة.
وأضاف أن ارتفاع نسبة الإشغال في الفنادق لا تحقق إيرادات وفقط، مشيرًا إلى أن المطاعم وشركات تأجير السيارات وتطبيقات الوصلات يستفيدون من هذه الإشغالات.
ويستقطب موسم الرياض الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال الرابط: هنا