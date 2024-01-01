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ريال مدريد مهتم بضم اللاعب الفرنسي أيضًا

كيليان مبابي بديل محمد صلاح في ليفربول

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٩ مساءً
كيليان مبابي بديل محمد صلاح في ليفربول
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ليفربول الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية: إن ليفربول راغب بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب في ضم مبابي في حال غادر محمد صلاح، فريق الريدز.

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وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن مبابي بات قريبًا من الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي.

دليل يُقرب كيليان مبابي من ريال مدريد

وقال الصحفي الإسباني “إيدي أجيّري”: إن النجم الفرنسي قام بشراء منزل خاص به في العاصمة الإسبانية مدريد، كما أضاف الصحفي أن المنزل الجديد للنجم الفرنسي يتواجد بجوار المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد.

ولا يرغب مبابي، تجديد عقده مع إدارة باريس سان جيرمان حيث يريد الرحيل، كما يفكر في الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

 

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