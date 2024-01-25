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مفضلًا الرحيل عن باريس سان جيرمان صيف 2024

كيليان مبابي يُرحب بالانضمام لـ ريال مدريد

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
كيليان مبابي يُرحب بالانضمام لـ ريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، استقر على مغادرة البي إس جي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحق لمبابي التفاوض حاليًّا مع أي ناد لأنه دخل الفترة الحرة، حيث ينتهي عقده مع البي إس جي بنهاية موسم 2023/ 2024.

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قرار كيليان مبابي

وذكرت صحيفة Sport Bild الألمانية أن مبابي قرر الرحيل عن سان جيرمان والانضمام للريال صيف 2024.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر psg

ورغم قرار مبابي بالانضمام للريال لكن حتى الآن اللاعب لم يدخل في أي مفاوضات مع إدارة ريال مدريد.

وأكدت تقارير يوم 7 يناير الجاري، أن كيليان مبابي توصل إلى اتفاق نهائي؛ للانتقال مجانًا إلى ريال مدريد في صيف 2024، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.

وحصلت إذاعة “مونت كارلو”، على رد من باريس سان جيرمان، على تلك الأنباء، حيث أكد ممثلو النادي الفرنسي، أن المهاجم الفرنسي لم يبلغهم بأي قرار اتخذه حتى الآن.

وأضافت الإذاعة الفرنسية: “ممثلو مبابي ليسوا على علم بوجود الاتفاق الذي تتحدث عنه الصحف، كما أنهم يتوقعون أن يحصلوا من اللاعب على قراره بشأن مستقبله قبل أي مصدر آخر”.

 

 

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