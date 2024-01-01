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في حال قررتا الهجوم على بلاده

كيم جونغ أون يأمر الجيش بسحق أمريكا وكوريا الجنوبية بلا تردد

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٠٩ مساءً
كيم جونغ أون يأمر الجيش بسحق أمريكا وكوريا الجنوبية بلا تردد
المواطن - فريق التحرير

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في حلقة جديدة من حلقات التصعيد بين كوريا الشمالية والغرب وجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأوامر لكبار المسؤولين العسكريين في بلاده بسحق كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال بدأتا مواجهة مسلحة ضد بلاده.

تهديدات كيم جونغ أون

وقال الزعيم الكوري، خلال اجتماع مع كبار القادة في بلاده أمس “إذا اختار العدو المواجهة والاستفزاز العسكري، فيجب على جيشنا أن يوجه له ضربة قاتلة لمحوه تمامًا عبر حشد أقوى الوسائل دون لحظة من التردد”.

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بدوره أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم، بإبعاد الاستفزازات العسكرية لبيونغ يانغ، عن طريق نظام ردع مشترك واسع النطاق مع واشنطن، من المقرر وضعه قيد التنفيذ في النصف الأول من عام 2024.

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