كين يخطف صدارة قائمة خاصة من رونالدو في 2023

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تفوق نجم بايرن ميونيخ، الإنجليزي هاري كين، على قائد النصر والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو في سباق خاص لمنافسات عام 2023.
وأوضح الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، أن هاري كين تصدر قائمة أفضل الهدافين في الدوريات خلال منافسات 2023 برصيد 38، مقابل 34 هدفًا لكريستيانو رونالدو.
وسجل هاري كين 17 هدفًا بقميص توتنهام هوتسبير، و21 هدفًا مع بايرن ميونيخ، فيما أحرز كريستيانو أهدافه الـ34 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كما سجل الفرنسي كيليان مبابي 34 هدفًا أيضًا مع باريس سان جيرمان.
وكان كريستيانو رونالدو قد حسم سباق هدافي العالم في جميع المسابقات لعام 2023، بعدما سجل 54 هدفًا، وبفارق هدفين عن هاري كين وكيليان مبابي.
ويتصدر كريستيانو حاليًا صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 20 هدفًا، بعد نهاية منافسات الجولة الـ19، كما أنه الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم، بعدما قدم 9 تمريرات حاسمة.
وساهم النجم البرتغالي، في احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة والخسارة في 3 لقاءات.