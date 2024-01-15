نجم ريال مدريد فينيسيوس: أحببت ما فعله السعوديون لأول مرة.. جامعة الملك عبدالعزيز تسمح للطلاب باختيار الدراسة في أكثر من تخصص شور: ترسية مشروع تشغيل وصيانة الحاسب الآلي مع مجلس الشورى بـ60 مليون ريال النفط يواصل ارتفاعه العالمي في بداية تداولات الأسبوع تقنية نجران تبدأ في استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التضخم السنوي في السعودية ينخفض إلى 1.5% خلال ديسمبر 2023 خطوات دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصة إيجار شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 216.75 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
بدأت جامعة الملك عبدالعزيز، ولأول مرة في السعودية، في تنفيذ مبادرة ” الدرجات العلمية المُخصصة ذاتياً”، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ومجلس شؤون الجامعات.
وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، أن المبادرة تهدف إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية.
كما تتيح المبادرة المجال للطلبة للتنويع في الخطط الدراسية، واختيار الدراسة في أكثر من تخصص وذلك حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، بما يسهم في رفع مستوى المعارف والمهارات لديهم، ورفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية.