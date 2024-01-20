لابورت: سعيد في السعودية وتصريحاتي تُرجمت خطأ

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الإسباني إيميريك لابورت، سعادته بالتواجد في السعودية، موضحًا أن الترجمة لحواره كانت خطأ.

لابورت يؤكد سعادته في السعودية والنصر

وخرج لابورت في بث مباشر عبر حسابه على موقع “انستقرام” لتوضيح تصريحاته الأخيرة، وقال: “بعض الترجمة في حواري كانت خطأ بسبب اختلاف اللغة”.

وتابع المدافع الإسباني: “أنا سعيد جدًا في السعودية وسعيد في النصر، الناس هنا في السعودية رائعون معي، وأتمنى رؤية جمهور النصر قريبًا، وأود شكر الجماهير على دعمي بعد انتشار هذه الأخبار غير الصحيحة عني”

واختتم لابورت تصريحاته في البث المباشر، بتهنئة قائد النصر، كريستيانو، وقال: “أبارك لرونالدو على الجوائز التي حققها بالأمس في جلوب سوكر”.

ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية، حوارًا مع لابورت اليوم، وتحدث خلاله عن تجربته للانتقال إلى السعودية، ومقارنة الأوضاع مع أوروبا، وانتقد الدوري، وغيرها من التصريحات التي أثارت موجة من الغضب ضده قبل أن ينفيها.

وانتقل المدافع الإسباني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي، ويُعد من الركائز الأساسية للعالمي ويُقدم مستوى مميزًا معه.

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.