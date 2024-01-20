لاجامي: لاعبو المنتخب السعودي جاهزون لتنفيذ مطالب مانشيني

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أكد اللاعب علي لاجامي مدافع المنتخب السعودي على أن لاعبي الأخضر جاهزون لتنفيذ ما يطلبه المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني خلال مباريات الفريق في كأس أمم آسيا 2023.
وتحدث لاجامي في تصريحات إعلامية قبل المباراة قائلًا: “هدفنا تحقيق ما يطلبه المدرب مانشيني والأخضر مرشح للفوز بأي بطولة يشارك فيها”.
وأضاف: “كل لاعبي الأخضر فيهم الخير والبركة وبالطبع نريد الفوز على قيرغيزستان غدًا”.
ومن المقرر أن تُقام المنتخب السعودي ضد قيرغيزستان، يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب أحمد بن علي في الريان، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا.
وقبل مباراة الغد، يحتل الأخضر المركز الثاني في ترتيب المجموعة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قيرغيزستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.
ويتوقع أن يبدأ الأخضر بالتشكيل التالي؛ أحمد الكسار، سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، سامي النجعي وصالح الشهري.