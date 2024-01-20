Icon

إطلالات ساحرة وأجواء مبهرة في حفل Joy awards Icon الفحص الدوري : خلل تقني مفاجئ يعطل ترحيل بيانات المركبات للمرور Icon ضبط 6 مواطنين دعوا إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية Icon جماهير الجزائر تطلق صافرات الاستهجان ضد رياض محرز Icon منتخب أنجولا يهزم موريتانيا بصعوبة في أمم إفريقيا Icon 26 فرقة سعودية وأجنبية تتنافس في مهرجان قمم الدولي الثالث بعسير Icon ميلا الزهراني تخطف الأنظار في حفل Joy awards Icon مساند: صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية سنتين من تاريخ الإصدار Icon لاجامي: لاعبو المنتخب السعودي جاهزون لتنفيذ مطالب مانشيني Icon 294 ألف دولار ثمن بيع ساعة ممثل شهير بمزاد علني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة قيرغيزستان غدًا

لاجامي: لاعبو المنتخب السعودي جاهزون لتنفيذ مطالب مانشيني

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٦ مساءً
لاجامي: لاعبو المنتخب السعودي جاهزون لتنفيذ مطالب مانشيني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد اللاعب علي لاجامي مدافع المنتخب السعودي على أن لاعبي الأخضر جاهزون لتنفيذ ما يطلبه المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني خلال مباريات الفريق في كأس أمم آسيا 2023.

وتحدث لاجامي في تصريحات إعلامية قبل المباراة قائلًا: “هدفنا تحقيق ما يطلبه المدرب مانشيني والأخضر مرشح للفوز بأي بطولة يشارك فيها”.

قد يهمّك أيضاً
مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة والسودة الأدنى بـ 4 مئوية

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة والسودة الأدنى بـ 4 مئوية

موسم الرياض أصبح أكبر الفعاليات الترفيهية الشتوية في العالم

موسم الرياض أصبح أكبر الفعاليات الترفيهية الشتوية في العالم

وأضاف: “كل لاعبي الأخضر فيهم الخير والبركة وبالطبع نريد الفوز على قيرغيزستان غدًا”.

ومن المقرر أن تُقام المنتخب السعودي ضد قيرغيزستان، يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب أحمد بن علي في الريان، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا.

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع

وقبل مباراة الغد، يحتل الأخضر المركز الثاني في ترتيب المجموعة في كأس آسيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع تايلاند المتصدر، فيما يتذيل منتخب قيرغيزستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

ويتوقع أن يبدأ الأخضر بالتشكيل التالي؛ أحمد الكسار، سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، سامي النجعي وصالح الشهري.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر أبشر
السعودية اليوم

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر...

السعودية اليوم
ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023
آخر الاخبار

ريال مدريد الأعلى قيمة بالعالم في 2023

آخر الاخبار
دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من فقدان السمع
صحة وطب‎

دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من...

صحة وطب‎
حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط جرحى
العالم

حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط...

العالم
إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها
السعودية اليوم

إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب...

السعودية اليوم
مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

مدني الدمام يباشر حريقًا في حاويات بميناء...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية
السعودية اليوم

الدفاع المدني : ابتعدوا عن أماكن تجمع...

السعودية اليوم