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الليث يبحث عن تدعيم صفوفه الهجومية

لاعبان مهددان بمغادرة الشباب في حال ضم رومارينيو

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٠٦ مساءً
لاعبان مهددان بمغادرة الشباب في حال ضم رومارينيو
المواطن - محمد سمعه

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يبحث نادي الشباب عن ضم النجم البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مع بداية فترة الانتقالات الشتوية حاليًّا في السعودية.

ويبحث الليث عن تدعيم صفوفه الهجومية في ميركاتو يناير، في محاولة من الفريق لعلاج أزمة النتائج السلبية التي حدثت له مؤخرًا في مباريات دوري روشن.

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تعاقد الليث مع النجم البرازيلي سيعجل إما برحيل البرازيلي كارلوس جونيور أو السنغالي حبيب ديالو، خاصة بعد تواضع مستوى اللاعبين في الموسم الحالي بدوري روشن وإحراز كل منهما هدفًا واحدًا في الدوري خلال 19 جولة.

أرقام رومارينيو حاليًا

جدير بالذكر أن المهاجم البرازيلي نجح في تسجيل 4 أهداف مع نادي الاتحاد حتى الآن خلال 19 جولة في بطولة دوري روشن.

حبيب ديالو
ديالو

وكانت تقارير كشفت أن الفرنسي كريم بنزيما طلب رحيل اللاعب رومارينيو من الاتحاد خلال ميركاتو يناير، لكي يضمن اللعب بصورة أساسية مع العميد خلال الفترة المقبلة.

وقيل: إن النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية طلب رحيل كل من “عبدالله المعيوف، رومارينيو، حمدالله، كورونادو، حسن كادش، مدالله العليان، مارسيلو جروهي”.

وطلبت فئات عريضة من جماهير العميد رحيل اللاعب الفرنسي مقابل الإبقاء على حمدالله وهو ما أثار غضب اللاعب الفرنسي.

الشباب ضد الاتحاد - كارلوس جونيور

 

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