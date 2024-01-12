Icon

لامين يامال يدخل تاريخ كأس السوبر الإسباني Icon أوروبا تنشر مدمرات وفرقاطات وطائرات إنذار مبكر بالبحر الأحمر Icon حقيقة تحول العسل إلى سام بعد التسخين Icon وصول أكبر قافلة مساعدات إغاثية إنسانية سعودية إلى غزة Icon سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية: عيار 21 يسجل 214 ريالًا Icon طقس اليوم الجمعة: انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق Icon الخارجية: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية بالبحر الأحمر والغارات الجوية في اليمن Icon المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر Icon كيف ينعكس موسم الرياض على قطاع السياحة؟ Icon تنبيه لـ 6 مناطق بشأن طقس الساعات المقبلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
بعد تسجيله لهدف ضد أوساسونا

لامين يامال يدخل تاريخ كأس السوبر الإسباني

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
لامين يامال يدخل تاريخ كأس السوبر الإسباني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ساهم نجم برشلونة، لامين يامال، في تأهل الفريق الكتالوني إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا.

لامين يامال يتألق

وشارك لامين يامال كبديل قبل نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بعد إصابة رافينيا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني للفريق الكتالوني.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل مباراة آرسنال ضد ليفربول

تشكيل مباراة آرسنال ضد ليفربول

إطلاق هاكثون مساعي لدعم الإبداع والابتكار

إطلاق هاكثون مساعي لدعم الإبداع والابتكار

لامين يامال
يامال – المصدر @mosgovsa

ولفتت صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن لامين يامال صاحب الـ16 عامًا، أصبح أصغر لاعب ينجح في هز الشباك في تاريخ بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويملك يامال، فرصة ليكون أصغر هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه برشلونة، نابولي في ثمن النهائي، كما أنه أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، وتاريخ المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم.

لامين يامال
يامال – المصدر @mosgovsa

برشلونة يضرب موعدًا مع الريال

ولعب برشلونة ضد أوساسونا بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، وانتهت المباراة بفوز الفريق الكتالوني بهدفين دون رد.

وضرب برشلونة موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وذلك بعد فوز المرينغي على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @mosgovsa

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم