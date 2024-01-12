لامين يامال يدخل تاريخ كأس السوبر الإسباني

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ساهم نجم برشلونة، لامين يامال، في تأهل الفريق الكتالوني إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا.
وشارك لامين يامال كبديل قبل نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بعد إصابة رافينيا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني للفريق الكتالوني.
ولفتت صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن لامين يامال صاحب الـ16 عامًا، أصبح أصغر لاعب ينجح في هز الشباك في تاريخ بطولة كأس السوبر الإسباني.
ويملك يامال، فرصة ليكون أصغر هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه برشلونة، نابولي في ثمن النهائي، كما أنه أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، وتاريخ المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم.
ولعب برشلونة ضد أوساسونا بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، وانتهت المباراة بفوز الفريق الكتالوني بهدفين دون رد.
وضرب برشلونة موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، وذلك بعد فوز المرينغي على نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3.