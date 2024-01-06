لاوتارو يُكرر رقم إيكاردي بالدوري الإيطالي

واصل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، ليُحقق رقمًا مميزًا في الدوري الإيطالي الممتاز.

تقدم إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا

ويلعب إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا الآن، على ملعب “جيوزيبي مياتزا”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتُشير إلى تقدم النيراتزوري بهدف دون رد بعد مرور 70 دقيقة.

لاوتارو يُحقق رقمًا مميزًا

وعاد لاوتارو إلى التشكيل الأساسي في مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا اليوم، بعد غيابه عن المواجهات الماضية للإصابة، ليبدأ من الدقيقة الأولى ويسجل أول أهداف فريقه بعد مرور 13 دقيقة فقط.

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا: “منذ عودة الدروي الإيطالي إلى 20 فريقًا في موسم (2004-2005)، فإن لاوتارو هو ثاني لاعب في إنتر ينجح في تسجيل أكثر من 15 هدفا في الدور الأول من الموسم”.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “قبل لاوتارو، فإن ماورو إيكاردي مهاجم الفريق السابق، هو من حقق ذلك بتسجيله 17 هدفا في النصف الأول من موسم (2017-2018)”.

وشارك المهاجم الأرجنتيني في 19 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإيطالي، ونجح في تسجيل 16 هدفًا.