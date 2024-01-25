لا أهداف بين السعودية وتايلاند في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية وتايلاند، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، بالتعادل السلبي.

تعادل السعودية وتايلاند

وبدأت مباراة السعودية وتايلاند المقامة على إستاد المدينة التعليمية في الدوحة بشكل سريع، وضغط الأخضر بقوة، وأهدر سالم الدوسري فرصة خطيرة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأخضر بعد اللجوء لتقنية الـVAR، وأهدرها عبدالله رديف عند الدقيقة 12، لتستمر المحاولات، ونجح منتخب تايلاند الأول لكرة القدم في تسجيل هدف، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

واستمرت المحاولات من المنتخبين، بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي، ولكن لم ينجح اللاعبون في هز الشباك، لتنتهي أحدث الشوط الأول من مباراة السعودية وتايلاند بالتعادل بدون أهداف.

الأخضر تأهل رسميًا

وضمن الأخضر التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا 2023، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما منتخب تايلاند الأول لكرة القدم 4 نقاط، وستُحدد مباراة اليوم ترتيب المجموعة السادسة.