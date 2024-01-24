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احتفالاً بمرور 75 عامًا على تأسيس الشباب

لا أهداف في الشوط الأول بين الشباب وروما

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٩ مساءً
لا أهداف في الشوط الأول بين الشباب وروما
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب وروما الودية بالتعادل السلبي، بين الفريقين، وذلك في إطار احتفالات الشباب بمرور 75 عامًا على تأسيسه.

الشباب ضد روما

ويخوض الشباب المباراة بدون مشاركة لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلدانهم في كأس أمم آسيا وكأس أمم إفريقيا.

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الشباب ضد روما - 1 - الشباب وروما

وكان الشباب بدأ المباراة بتشكيل مكون من: “محمد العبسي، متعب الحربي، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، ماجد كنبة، هتان باهبري، نواف الصعدي، يانيك كاراسكو”.

 

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