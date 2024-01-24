لا أهداف في الشوط الأول بين الشباب وروما

انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب وروما الودية بالتعادل السلبي، بين الفريقين، وذلك في إطار احتفالات الشباب بمرور 75 عامًا على تأسيسه.

الشباب ضد روما

ويخوض الشباب المباراة بدون مشاركة لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلدانهم في كأس أمم آسيا وكأس أمم إفريقيا.

وكان الشباب بدأ المباراة بتشكيل مكون من: “محمد العبسي، متعب الحربي، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، ماجد كنبة، هتان باهبري، نواف الصعدي، يانيك كاراسكو”.