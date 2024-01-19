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لا دليل علمي يثبت ارتباط السرطان بنوعية الطعام

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
لا دليل علمي يثبت ارتباط السرطان بنوعية الطعام
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الدكتورة منيرة الحسيني استشاري طب الأورام أنه لا يوجد دليل علمي قاطع يثبت العلاقة بين الإصابة بمرض السرطان وتناول نوعيات معينة من الأطعمة مشيرة إلى أن الأبحاث التي تربط بين أنواع الطعام واحتمالية الإصابة بالسرطان نتائجها العلمية غير دقيقة بدرجة كافية.

أسباب الإصابة بالسرطان

وأشارت الحسيني خلال استضافتها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية إلى أن أسباب الإصابة بالسرطان 10% وراثية و90% عوامل أخرى خارجية.

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ولفتت إلى أن العامل الخارجي الأكثر ثبوتًا كمسبب رئيسي للسرطان هو التدخين حيث تتزايد خطورة التدخين بحسب عدد سنوات العمر التي قضاها الشخص في التدخين وكمية السجائر التي يدخنها بشكل يومي.

كما أكدت وجود علاقة بين السمنة وأنواع محددة من السرطان خاصة سرطان الثدي وسرطان القولون.

ولفتت إلى أن معدلات الإصابة بالسرطان في السعودية أقل من المعدلات العالمية وأرجعت السبب في ذلك إلى وعي المواطنين في الفترة الحالية إلى مسببات المرض والجهود التي تبذلها الجهات الصحية لرفع مستوى الوعي الصحي.

المحليات الصناعية

يذكر أنه في وقت سابق نفى استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، ما تردد حول العلاقة بين المحليات الصناعية والإصابة بالسرطان.

وأضاف أن المحليات الصناعية آمنة ولا يوجد فيها خطر على الإنسان ولم يثبت أنها من مسببات السرطان ولكن منظمة الصحة العالمية نصحت بتجنبها؛ لأن لها تأثيرات على فرص أمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

 

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