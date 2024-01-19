لا دليل علمي يثبت ارتباط السرطان بنوعية الطعام ترتيب مجموعة مصر يحبط الجماهير سيميوني يُغير نظام ديربي مدريد هل يمكن تحديث حساب المواطن قبل نتائج الأهلية ؟ البرنامج يجيب الأرصاد : أمطار رعدية وزخات من البرد على 4 مناطق وزير التعليم يُشيد بإخلاص وتفاني عبدالحفيظ السروري ويُعزِّي أبناءه في وفاته سعود الطبية: 5 نصائح للوقاية من تسمم الدم الجرثومي مصري يقتل ابن عمه ويترك جثته للذئاب هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع سيدة غير موجودة رجال الجوازات حاضرون لتسهيل إجراءات سفر مشجعي كأس آسيا
أكدت الدكتورة منيرة الحسيني استشاري طب الأورام أنه لا يوجد دليل علمي قاطع يثبت العلاقة بين الإصابة بمرض السرطان وتناول نوعيات معينة من الأطعمة مشيرة إلى أن الأبحاث التي تربط بين أنواع الطعام واحتمالية الإصابة بالسرطان نتائجها العلمية غير دقيقة بدرجة كافية.
وأشارت الحسيني خلال استضافتها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية إلى أن أسباب الإصابة بالسرطان 10% وراثية و90% عوامل أخرى خارجية.
ولفتت إلى أن العامل الخارجي الأكثر ثبوتًا كمسبب رئيسي للسرطان هو التدخين حيث تتزايد خطورة التدخين بحسب عدد سنوات العمر التي قضاها الشخص في التدخين وكمية السجائر التي يدخنها بشكل يومي.
كما أكدت وجود علاقة بين السمنة وأنواع محددة من السرطان خاصة سرطان الثدي وسرطان القولون.
ولفتت إلى أن معدلات الإصابة بالسرطان في السعودية أقل من المعدلات العالمية وأرجعت السبب في ذلك إلى وعي المواطنين في الفترة الحالية إلى مسببات المرض والجهود التي تبذلها الجهات الصحية لرفع مستوى الوعي الصحي.
يذكر أنه في وقت سابق نفى استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، ما تردد حول العلاقة بين المحليات الصناعية والإصابة بالسرطان.
وأضاف أن المحليات الصناعية آمنة ولا يوجد فيها خطر على الإنسان ولم يثبت أنها من مسببات السرطان ولكن منظمة الصحة العالمية نصحت بتجنبها؛ لأن لها تأثيرات على فرص أمراض القلب والسكتة الدماغية.
د.منيرة الحسيني: حتى الآن غير مثبت علمياً أن هناك نوع طعام يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان @dr_muneera9@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7fDymDRQ04
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 18, 2024