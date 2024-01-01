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لا ضحايا سعوديين في زلزال اليابان

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٨ مساءً
لا ضحايا سعوديين في زلزال اليابان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السفارة السعودية في طوكيو عدم تعرض أي من المواطنين السعوديين لسوء، جراء الزلزال الذي ضرب غرب اليابان.

وقالت السفارة السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “بفضل الله.. سلامة المواطنين السعوديين إثر الزلزال الذي ضرب غربي اليابان، وبلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر”.

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زلزال اليابان

وكانت هيئة الإذاعة اليابانية، أكدت اليوم الاثنين، أن زلزالاً عنيفاً ضرب وسط اليابان، وسط تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي.

وقالت الهيئة، إن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة، لافتة إلى أن موجات تسونامي متوقع أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، ويتوقع أن تصل إلى منطقة نوتو على الساحل الغربي.

تحذيرات من تسونامي

وصدرت تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن موجات تسونامي متوقع أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، ويتوقع أن تصل إلى منطقة نوتو على الساحل الغربي.

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