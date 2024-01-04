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مرتفع جوي يسيطر على معظم مناطق

لا مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٤ مساءً
لا مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة
المواطن - فريق التحرير

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أكد محلل الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن فرص هطول الأمطار ستتضاءل خلال الأسبوع المقبل على معظم مناطق المملكة.

مرتفع جوي

وتابع العقيل، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، اليوم الخميس، أن هناك مرتفعًا جويًّا يسيطر على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون باردة.

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وأوضح أنه لا يوجد مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى انخفاض درجات الحرارة.

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