لا مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة

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أكد محلل الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن فرص هطول الأمطار ستتضاءل خلال الأسبوع المقبل على معظم مناطق المملكة.
وتابع العقيل، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، اليوم الخميس، أن هناك مرتفعًا جويًّا يسيطر على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون باردة.
وأوضح أنه لا يوجد مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى انخفاض درجات الحرارة.