رد أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري على ما يتداوله البعض عن أن العسل يقوي جنسيًّا.

خلط العسل

وقال الخضيري خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية: “لا يوجد عسل يقوي جنسيًّا، ولكن البعض يقومون بخلط المقويات الجنسية في العسل ويتم بيعه بمبالغ عالية جدًّا”.

وتابع: “يشترون حبة المقويات الجنسية مثل الفياجرا بـ 5 أو 10 ريال ثم يخلطونها بالعسل ويبيعون العلبة بـ 500 ريال، والأمر أصبح تجارة”.