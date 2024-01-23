لا يوجد عسل يقوي جنسيًّا

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رد أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري على ما يتداوله البعض عن أن العسل يقوي جنسيًّا.
وقال الخضيري خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية: “لا يوجد عسل يقوي جنسيًّا، ولكن البعض يقومون بخلط المقويات الجنسية في العسل ويتم بيعه بمبالغ عالية جدًّا”.
وتابع: “يشترون حبة المقويات الجنسية مثل الفياجرا بـ 5 أو 10 ريال ثم يخلطونها بالعسل ويبيعون العلبة بـ 500 ريال، والأمر أصبح تجارة”.