لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن مع بدء الخطاب الإسرائيلي

وثق مقطع فيديو لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن حين بدأ السفير الإسرائيلي في إلقاء خطابه حول حرب غزة.

طوفان الأقصى

وشنت حماس عملية “طوفان الأقصى” على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع يوم 7 أكتوبر، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين، جرى إطلاق بعضهم في صفقات تبادل سابقة.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف شهيد وما يزيد على 63 ألف مصاب.