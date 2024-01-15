الموارد البشرية توضح علاقة الإيجار بعدم أهلية الضمان الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 12122 نقطة منتخب كوريا الجنوبية يعبر البحرين بثلاثية الشهراني: هزازي مصاب وتم استبعاده لعدم الجاهزية لحظة انفجار محطة وقود في تبوك السعودية تعثر على بقايا حطام سفن يعود تاريخها لأكثر من 1600 عام الهلال يستعد لضم رينان لودي حتى 2027 تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول 21 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية في السعودية مطالبات لـ الاتحاد السعودي بمعاقبة المستبعدين
وثقت كاميرا مراقبة، لحظة الانفجار الذي وقع بمحطة وقود في تبوك أمس، ما أسفر عن وفاة وعدد من الإصابات.
وأظهر الفيديو المتداول والذي نشرته “العربية”، لحظة انفجار قوي هز محطة الوقود.
وأخمدت فرق الدفاع المدني بتبوك، أمس الأحد، حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.
وبينت لقطات الأضرار والتلفيات التي وقعت جراء الحادث، وكذلك عملية مباشرة الحريق من جانب الدفاع المدني.
كاميرا مراقبة توثق لحظة انفجار محطة وقود في #تبوك#السعودية pic.twitter.com/uxg4VPyDK1
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 15, 2024
الدفاع المدني بتبوك يخمد حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية#تبوك_الان #نيوم #محطة الحزام pic.twitter.com/XaU91Ya8l0
— سهم (Tabuk) (@x715xn) January 14, 2024