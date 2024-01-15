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تسبب في وفاة وإصابات

لحظة انفجار محطة وقود في تبوك

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥٠ مساءً
لحظة انفجار محطة وقود في تبوك
المواطن - فريق التحرير

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وثقت كاميرا مراقبة، لحظة الانفجار الذي وقع بمحطة وقود في تبوك أمس، ما أسفر عن وفاة وعدد من الإصابات.

وأظهر الفيديو المتداول والذي نشرته “العربية”، لحظة انفجار قوي هز محطة الوقود.

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اشتعال بمحطة وقود

وأخمدت فرق الدفاع المدني بتبوك، أمس الأحد، حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.

وبينت لقطات الأضرار والتلفيات التي وقعت جراء الحادث، وكذلك عملية مباشرة الحريق من جانب الدفاع المدني.

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