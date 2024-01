لحظة انفجار نافذة بوينغ في الهواء

انفجرت نافذة طائرة في الهواء مما تسبب في إثارة الهلع بين الركاب، ما أجبرها على الهبوط اضطرارياً، في واقعة مرعبة شهدتها طائرة بوينغ تابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية.

وكانت طائرة بوينغ 737-9 تحلق في الجو بعد 35 دقيقة من رحلتها إلى كاليفورنيا، سقط جزء خارجي من جسم الطائرة بما فيها إحدى النوافذ، أمام أعين الركاب المصدومين.

واضطرت الطائرة التي كانت تقل 174 راكباً مع 6 من أفراد طاقمها إلى العودة نحو مطار بورتلاند في الحال، لتهبط هناك بسلام دون أن يتأذى أي راكب على متنها.

Alaska Airlines flight #AS1282, a Boeing 737 MAX 9, experienced a rapid decompression after the loss of a large panel that included an emergency exit door on the left side of the plane.

The flight made a safe return to Portland (PDX).pic.twitter.com/KH4gs0X4o6

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 6, 2024