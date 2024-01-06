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تقل 174 راكباً

لحظة انفجار نافذة بوينغ في الهواء

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٢ مساءً
لحظة انفجار نافذة بوينغ في الهواء
المواطن - فريق التحرير

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انفجرت نافذة طائرة في الهواء مما تسبب في إثارة الهلع بين الركاب، ما أجبرها على الهبوط اضطرارياً، في واقعة مرعبة شهدتها طائرة بوينغ تابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية.

انفجار نافذة بوينغ

وكانت طائرة بوينغ 737-9 تحلق في الجو بعد 35 دقيقة من رحلتها إلى كاليفورنيا، سقط جزء خارجي من جسم الطائرة بما فيها إحدى النوافذ، أمام أعين الركاب المصدومين.

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واضطرت الطائرة التي كانت تقل 174 راكباً مع 6 من أفراد طاقمها إلى العودة نحو مطار بورتلاند في الحال، لتهبط هناك بسلام دون أن يتأذى أي راكب على متنها.

هبوط رحلة بسلام

وأوضحت أليسون فيري المتحدثة باسم ميناء بورتلاند، في بيان، أن الرحلة رقم 1282 هبطت بسلام في مطار بورتلاند الدولي، حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

بدورها، أكدت خطوط ألاسكا أن أياً من ركابها لم يصب بأذى، إلا أنها أعلنت عزمها وقف العمل بجميع طائراتها من طراز 737 ماكس 9 مؤقتًا حتى إجراء عمليات الفحص والتفتيش.

ثقب كبير في الطائرة

وأوضحت أن هذا النوع من الحوادث نادر الحصول، مشددة في الوقت عينه على أن طواقمها مدربة للتعامل مع مثل تلك الظروف.

يشار إلى أن الثقب الكبير الذي خلفه هذا العطل الغريب تسبب في انخفاض الضغط في المقصورة. فيما أظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 متراً) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.

وانتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع وصور على مواقع التواصل توثق هذا الحادث الذي وقع أمس الجمعة، وتبين الفجوة التي حلت مكان النافذة، مما سمح برؤية الفضاء الخارجي من داخل الطائرة.

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