لحظة انفجار نافذة بوينغ في الهواء

انفجرت نافذة طائرة في الهواء مما تسبب في إثارة الهلع بين الركاب، ما أجبرها على الهبوط اضطرارياً، في واقعة مرعبة شهدتها طائرة بوينغ تابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية.

انفجار نافذة بوينغ

وكانت طائرة بوينغ 737-9 تحلق في الجو بعد 35 دقيقة من رحلتها إلى كاليفورنيا، سقط جزء خارجي من جسم الطائرة بما فيها إحدى النوافذ، أمام أعين الركاب المصدومين.

واضطرت الطائرة التي كانت تقل 174 راكباً مع 6 من أفراد طاقمها إلى العودة نحو مطار بورتلاند في الحال، لتهبط هناك بسلام دون أن يتأذى أي راكب على متنها.

Alaska Airlines flight #AS1282, a Boeing 737 MAX 9, experienced a rapid decompression after the loss of a large panel that included an emergency exit door on the left side of the plane.

The flight made a safe return to Portland (PDX).pic.twitter.com/KH4gs0X4o6 — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 6, 2024

هبوط رحلة بسلام

وأوضحت أليسون فيري المتحدثة باسم ميناء بورتلاند، في بيان، أن الرحلة رقم 1282 هبطت بسلام في مطار بورتلاند الدولي، حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

بدورها، أكدت خطوط ألاسكا أن أياً من ركابها لم يصب بأذى، إلا أنها أعلنت عزمها وقف العمل بجميع طائراتها من طراز 737 ماكس 9 مؤقتًا حتى إجراء عمليات الفحص والتفتيش.

ثقب كبير في الطائرة

وأوضحت أن هذا النوع من الحوادث نادر الحصول، مشددة في الوقت عينه على أن طواقمها مدربة للتعامل مع مثل تلك الظروف.

يشار إلى أن الثقب الكبير الذي خلفه هذا العطل الغريب تسبب في انخفاض الضغط في المقصورة. فيما أظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 متراً) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.

وانتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع وصور على مواقع التواصل توثق هذا الحادث الذي وقع أمس الجمعة، وتبين الفجوة التي حلت مكان النافذة، مما سمح برؤية الفضاء الخارجي من داخل الطائرة.