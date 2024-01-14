لحظة سقوط فتاة من الطابق الـ 26 في مصر

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باشرت الجهات المختصة في مصر التحقيق في واقعة مرعبة شهدها فندق شهير في منطقة الزمالك بالقاهرة حيث سقطت فتاة من الطابق 26 ولقيت حتفها على الفور.
وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بسقوط فتاة من الطابق 26 بفندق شهير في منطقة الزمالك بوسط القاهرة ووفاتها في الحال.
ووثق مقطع فيديو متداول تفاصيل الواقعة حيث تظهر فيه الفتاة وهي تجلس على حافة الطابق، وتتحدث مع عاملين بالفندق يحاولون إنقاذها وسحبها بواسطة حبل.
ورددت الفتاة في الفيديو كلمات باللغة الإنجليزية وأخرى غير مفهومة، ثم تمسكت بالحبل لكنها سقطت وتوفيت على الفور.
وكشفت التحريات أن الفتاة تعمل موظفة في الفندق وتبلغ من العمر 22 عاماً، وحاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق.