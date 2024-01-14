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فشلت جهود العاملين لإنقاذها

لحظة سقوط فتاة من الطابق الـ 26 في مصر

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
لحظة سقوط فتاة من الطابق الـ 26 في مصر
المواطن - فريق التحرير

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باشرت الجهات المختصة في مصر التحقيق في واقعة مرعبة شهدها فندق شهير في منطقة الزمالك بالقاهرة حيث سقطت فتاة من الطابق 26 ولقيت حتفها على الفور.

سقوط فتاة من الطابق 26

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بسقوط فتاة من الطابق 26 بفندق شهير في منطقة الزمالك بوسط القاهرة ووفاتها في الحال.

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ووثق مقطع فيديو متداول تفاصيل الواقعة حيث تظهر فيه الفتاة وهي تجلس على حافة الطابق، وتتحدث مع عاملين بالفندق يحاولون إنقاذها وسحبها بواسطة حبل.

تحريات جهات التحقيق

ورددت الفتاة في الفيديو كلمات باللغة الإنجليزية وأخرى غير مفهومة، ثم تمسكت بالحبل لكنها سقطت وتوفيت على الفور.

وكشفت التحريات أن الفتاة تعمل موظفة في الفندق وتبلغ من العمر 22 عاماً، وحاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق.

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