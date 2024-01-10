لحظة ظهور مفاجئ لنجل بايدن في مبنى الكابيتول

ظهر هانتر بايدن بشكل غير متوقع لفترة قصيرة في جلسة استماع في مبنى الكابيتول، بينما كان الجمهوريون في مجلس النواب يبدؤون عملية احتجاز نجل الرئيس بتهمة ازدراء الكونجرس، للإدلاء بشهادة مغلقة.

ظهور غير متوقع لهانتر بايدن

وظهر هانتر بايدن بشكل غير متوقع لفترة قصيرة في جلسة استماع في الكابيتول هيل، اليوم الأربعاء، بينما بدأ الجمهوريون في مجلس النواب عملية احتجاز نجل الرئيس بتهمة ازدراء الكونجرس جنائيًّا لعدم امتثاله لاستدعاء الكونجرس للجلوس أمام جلسة مغلقة الشهر الماضي.

سار هانتر بايدن في قاعات الكونجرس مع محاميه خارج جلسة لجنة الرقابة، مما خلق مشهدًا صاخبًا داخل وخارج قاعة اللجنة حيث ناقش المشرعون ما يجب فعله.

🚨 HUNTER BIDEN FLEES FROM @RepMTG! “This committee has produced evidence that Joe Biden has taken payments through his son Hunter, Biden and all their dozens of fake LLCs. “You can't buy a Biden product. “We will hold Hunter Biden in contempt. “And if the Democrats are not… pic.twitter.com/jQBwe2W5oN — Oversight Committee (@GOPoversight) January 10, 2024

قرار إدانة هانتر بايدن

إذا وافق مجلس النواب بعد ذلك على القرار، فإن ذلك يعني أن وزارة العدل ستقرر ما إذا كانت ستحاكم نجل الرئيس أم لا، وفقًا للشبكة.

ووصل هانتر بايدن إلى مبنى الكابيتول وسط واشنطن مع محاميه، وعندما سألته شبكة “سي بي إس” عما إذا كان سيدلي بشهادته، أجاب: “إذا سمحوا لي بذلك”.

وخلال اجتماع للجنة الرقابة حضره هانتر، اتهم رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر نجل الرئيس الأمريكي بـ”تحدي مذكرتي استدعاء قانونيتين بشكل صارخ”.

رفض هانتر بايدن للامتثال للأوامر

وقال كومر: إن “رفض هانتر بايدن المتعمد للامتثال لأوامر الاستدعاء الصادرة عن اللجنة هو عمل إجرامي ويشكل ازدراء للكونجرس ويستدعي الإحالة إلى مكتب المدعي العام لمحاكمته على النحو المنصوص عليه في القانون”.

لكن اتهم النائب جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة، كومر بعرقلة التحقيق بالنظر إلى أن هانتر بايدن كان على استعداد للإدلاء بشهادته علنًا.

تحدي صارخ لأوامر الاستدعاء

وانتقد الجمهوريون هانتر بايدن بسبب التحدي الصارخ لأوامر الاستدعاء الصادرة عن لجنتي الرقابة والقضاء، والتي تم إصدارها كجزء من التحقيق المستمر الذي يجريه الحزب الجمهوري في مجلس النواب لعزل الرئيس وطلب الحصول على شهادة خلف أبواب مغلقة من ابنه.

وزعم الجمهوريون في التقرير أن شهادة هانتر بايدن هي عنصر حاسم” في تحقيقاتهم، التي تتمحور حول مزاعمهم بأن الرئيس استفاد من المعاملات التجارية الخارجية لأفراد عائلته عندما كان نائبًا للرئيس.

التحقيق في عمل الرئيس ونجله

وأمضى المشرعون من الحزب الجمهوري العام الماضي في التحقيق في عمل الرئيس ونجله في الخارج، لكنهم لم يكشفوا بعد عن أدلة على ارتكاب بايدن لأي مخالفات.

وفي وقت سابق الشهر الماضي وصف هانتر التحقيق بأنه لا أساس له، مشيرًا إلى أنه لن يتعاون مع مذكرة الاستدعاء التي أصدرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب للإدلاء بالشهادة على انفراد.

وأكد هانتر بايدن أنه سيجيب على أسئلة المشرعين، ولكن علنًا فقط، مضيفًا أنه “لا يوجد دليل يدعم الادعاءات القائلة بأن والدي كان متورطًا ماليًّا في عملي، لأن ذلك لم يحدث”.