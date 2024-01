لحظة ظهور مفاجئ لنجل بايدن في مبنى الكابيتول

ظهر هانتر بايدن بشكل غير متوقع لفترة قصيرة في جلسة استماع في مبنى الكابيتول، بينما كان الجمهوريون في مجلس النواب يبدؤون عملية احتجاز نجل الرئيس بتهمة ازدراء الكونجرس، للإدلاء بشهادة مغلقة.

وظهر هانتر بايدن بشكل غير متوقع لفترة قصيرة في جلسة استماع في الكابيتول هيل، اليوم الأربعاء، بينما بدأ الجمهوريون في مجلس النواب عملية احتجاز نجل الرئيس بتهمة ازدراء الكونجرس جنائيًّا لعدم امتثاله لاستدعاء الكونجرس للجلوس أمام جلسة مغلقة الشهر الماضي.

سار هانتر بايدن في قاعات الكونجرس مع محاميه خارج جلسة لجنة الرقابة، مما خلق مشهدًا صاخبًا داخل وخارج قاعة اللجنة حيث ناقش المشرعون ما يجب فعله.

🚨 HUNTER BIDEN FLEES FROM @RepMTG!

“This committee has produced evidence that Joe Biden has taken payments through his son Hunter, Biden and all their dozens of fake LLCs.

“You can't buy a Biden product.

“We will hold Hunter Biden in contempt.

“And if the Democrats are not… pic.twitter.com/jQBwe2W5oN

— Oversight Committee (@GOPoversight) January 10, 2024