لحظة هجوم راكب طائرة مُحبط على طيار

قرر أحد الركاب على متن رحلة دلهي إلى جوا إنديغو، اتخاذ قرار صادم للتعبير عن غضبه وإحباطه، عبر الاعتداء على الطيار بينما كان يشرح للركاب سبب التأخير في الإقلاع.

ووقع الاعتداء عندما اندفع الراكب الذي كان يرتدي سترة صفراء بشكل غير متوقع من الجزء الخلفي من الطائرة وضرب الطيار، وفقًا للإعلام المحلي.

وشهدت العاصمة الهندية نيودلهي ظروف موجة باردة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان انخفاض درجات الحرارة في العاصمة الوطنية مصحوبًا بضباب كثيف ما أثر بشكل كبير على الرؤية، وفقًا لتفاصيل الحادثة التي وقعت قبل أيام.

A passenger punched an Indigo capt in the aircraft as he was making delay announcement. The guy ran up from the last row and punched the new Capt who replaced the previous crew who crossed FDTL. Unbelievable ! @DGCAIndia @MoCA_GoI pic.twitter.com/SkdlpWbaDd

— Capt_Ck (@Capt_Ck) January 14, 2024