لحظة هجوم راكب طائرة مُحبط على طيار

قرر أحد الركاب على متن رحلة دلهي إلى جوا إنديغو، اتخاذ قرار صادم للتعبير عن غضبه وإحباطه، عبر الاعتداء على الطيار بينما كان يشرح للركاب سبب التأخير في الإقلاع.

سبب وقوع الاعتداء

ووقع الاعتداء عندما اندفع الراكب الذي كان يرتدي سترة صفراء بشكل غير متوقع من الجزء الخلفي من الطائرة وضرب الطيار، وفقًا للإعلام المحلي.

وشهدت العاصمة الهندية نيودلهي ظروف موجة باردة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان انخفاض درجات الحرارة في العاصمة الوطنية مصحوبًا بضباب كثيف ما أثر بشكل كبير على الرؤية، وفقًا لتفاصيل الحادثة التي وقعت قبل أيام.

A passenger punched an Indigo capt in the aircraft as he was making delay announcement. The guy ran up from the last row and punched the new Capt who replaced the previous crew who crossed FDTL. Unbelievable ! @DGCAIndia @MoCA_GoI pic.twitter.com/SkdlpWbaDd — Capt_Ck (@Capt_Ck) January 14, 2024

تأخير إقلاع الطائرة

تسبب ضعف الرؤية في تأخير أو إلغاء عمليات الطيران والقطارات في المدينة؛ وتم تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية وتم إلغاء ما يقرب من 80 رحلة جوية في مطار دلهي، كما تم إصدار تحذير السفر من مطار أنديرا غاندي الدولي.

وأعقبت حادثة مرورية تأخيرًا طويلًا في الإقلاع، تم تداول مقطع فيديو عبر الإنترنت حيث نهض راكب محبط ولكم الطيار على متن الطائرة عندما أصدر إعلانًا عن التأخير.

قائمة الممنوعين من الطيران

وصدم الفيديو مستخدمي الإنترنت وطالب الكثيرون بوضع الراكب على قائمة الممنوعين من الطيران من قبل شركة الطيران.

وتم القبض على الراكب وإخراجه من الطائرة من قبل سلطات المطار وتسليمه إلى الجهات الأمنية، وعلى الفور باشرت شرطة دلهي التحقيق وسجلت قضية ضد المتهم، ووفقًا لمصادر في شركة الطيران، فمن المرجح أن يتم وضعه على قائمة الممنوعين من السفر.