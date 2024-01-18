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بسبب تأخر إقلاع الطائرة

لحظة هجوم راكب طائرة مُحبط على طيار

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٩ صباحاً
لحظة هجوم راكب طائرة مُحبط على طيار
المواطن - فريق التحرير

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قرر أحد الركاب على متن رحلة دلهي إلى جوا إنديغو، اتخاذ قرار صادم للتعبير عن غضبه وإحباطه، عبر الاعتداء على الطيار بينما كان يشرح للركاب سبب التأخير في الإقلاع.

سبب وقوع الاعتداء

ووقع الاعتداء عندما اندفع الراكب الذي كان يرتدي سترة صفراء بشكل غير متوقع من الجزء الخلفي من الطائرة وضرب الطيار، وفقًا للإعلام المحلي.

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وشهدت العاصمة الهندية نيودلهي ظروف موجة باردة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان انخفاض درجات الحرارة في العاصمة الوطنية مصحوبًا بضباب كثيف ما أثر بشكل كبير على الرؤية، وفقًا لتفاصيل الحادثة التي وقعت قبل أيام.

تأخير إقلاع الطائرة

تسبب ضعف الرؤية في تأخير أو إلغاء عمليات الطيران والقطارات في المدينة؛ وتم تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية وتم إلغاء ما يقرب من 80 رحلة جوية في مطار دلهي، كما تم إصدار تحذير السفر من مطار أنديرا غاندي الدولي.

وأعقبت حادثة مرورية تأخيرًا طويلًا في الإقلاع، تم تداول مقطع فيديو عبر الإنترنت حيث نهض راكب محبط ولكم الطيار على متن الطائرة عندما أصدر إعلانًا عن التأخير.

قائمة الممنوعين من الطيران

وصدم الفيديو مستخدمي الإنترنت وطالب الكثيرون بوضع الراكب على قائمة الممنوعين من الطيران من قبل شركة الطيران.

وتم القبض على الراكب وإخراجه من الطائرة من قبل سلطات المطار وتسليمه إلى الجهات الأمنية، وعلى الفور باشرت شرطة دلهي التحقيق وسجلت قضية ضد المتهم، ووفقًا لمصادر في شركة الطيران، فمن المرجح أن يتم وضعه على قائمة الممنوعين من السفر.

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