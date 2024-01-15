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لدن تعلن ترسية مشروع على شركة تابعة بـ348.4 مليون ريال

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
لدن تعلن ترسية مشروع على شركة تابعة بـ348.4 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة لدن للاستثمار عن ترسية مشروع على شركة بلت الصناعية “شركة تابعة ” من قبل رئاسة أمن الدولة – المباحث العامة – لتنفيذ الأعمال المعمارية والكهربائية والميكانيكية لمبنى أمني بمجمع نايف الأمني بالرياض.

قيمة المشروع

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول” اليوم الاثنين، أن قيمة المشروع 348.4 مليون ريال.

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ويشمل هذا المشروع توريد وتنفيذ الأعمال المعمارية والميكانيكية والكهربائية والأنظمة لمبنى أمني وفقًا لرسومات ووثائق المنافسة بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير في هذا المجال.

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