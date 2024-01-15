لدن تعلن ترسية مشروع على شركة تابعة بـ348.4 مليون ريال

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أعلنت شركة لدن للاستثمار عن ترسية مشروع على شركة بلت الصناعية “شركة تابعة ” من قبل رئاسة أمن الدولة – المباحث العامة – لتنفيذ الأعمال المعمارية والكهربائية والميكانيكية لمبنى أمني بمجمع نايف الأمني بالرياض.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول” اليوم الاثنين، أن قيمة المشروع 348.4 مليون ريال.
ويشمل هذا المشروع توريد وتنفيذ الأعمال المعمارية والميكانيكية والكهربائية والأنظمة لمبنى أمني وفقًا لرسومات ووثائق المنافسة بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير في هذا المجال.