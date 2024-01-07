تداول تعلن إطلاق مؤشر “تاسي 50” لدن للاستثمار تعلن ترسية مشروع على شركة تابعة بـ 185.3 مليون ريال حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية معلومات مسربة تكشف التغييرات الجديدة في تصميم آيفون 16 برو جامعة تبوك تعلن بدء التقديم لبرامج الدبلوم المشارك والدبلوم المتوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد الكليات التقنية العالمية تعلن موعد القبول للفصل الثاني 2024م القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة جماعية كيف تحمي نفسك من النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟
أعلنت شركة لدن للاستثمار عن ترسية مشروع على شركة بلت الصناعية “شركة تابعة ” من قبل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية – الهيئة الملكية للجبيل وينبع – لتطوير المقر الرئيس لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بـ 185.3 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن المشروع يشمل المشتريات والبناء وجميع الأعمال اللازمة لبناء المقر الرئيسي للهيئة الملكية (HQ) بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الذي يتكون من حوالي 28.697 متراً مربعًا وهي مساحة المبنى لتستوعب حوالي 1500 موظف.
كما يشمل أيضاً المسطحات الخضراء وتطوير الموقع لمساحة تقريبية تبلغ 7.4 هكتار وفقًا لرسومات ووثائق المنافسة لإنتاج منشأة وظيفية وتشغيلية كاملة.