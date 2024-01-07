لدن للاستثمار تعلن ترسية مشروع على شركة تابعة بـ 185.3 مليون ريال

أعلنت شركة لدن للاستثمار عن ترسية مشروع على شركة بلت الصناعية “شركة تابعة ” من قبل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية – الهيئة الملكية للجبيل وينبع – لتطوير المقر الرئيس لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بـ 185.3 مليون ريال.

تفاصيل المشروع

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن المشروع يشمل المشتريات والبناء وجميع الأعمال اللازمة لبناء المقر الرئيسي للهيئة الملكية (HQ) بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الذي يتكون من حوالي 28.697 متراً مربعًا وهي مساحة المبنى لتستوعب حوالي 1500 موظف.

كما يشمل أيضاً المسطحات الخضراء وتطوير الموقع لمساحة تقريبية تبلغ 7.4 هكتار وفقًا لرسومات ووثائق المنافسة لإنتاج منشأة وظيفية وتشغيلية كاملة.