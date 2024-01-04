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لص يعيد ديكاً ذهبياً بعد 25 سنة على سرقته من قرية فرنسية

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
لص يعيد ديكاً ذهبياً بعد 25 سنة على سرقته من قرية فرنسية
المواطن - فريق التحرير

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أعاد لص ديكاً ذهبياً زخرفياً سرق من قرية بيسان الواقعة بين مدينتي بيزييه وآغد في جنوب غرب فرنسا، كاشفاً لغز اختفائه الغامض قبل ما يقرب من ربع قرن.

تقادم عملية السرقة

ورفض المدعي العام الكشف عن هوية اللص، الذي في مأمن من الملاحقة القضائية بسبب تقادم عملية السرقة.

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وكان الديك الصغير سرق في أبريل 1999 من أعلى صليب كاثوليكي خارجي في قرية بيسان.

وظل السكان المحليون لسنوات يتساءلون حول مكان وجود الديك المفقود، إلى أن أرسل الطائر المعدني في طرد إلى المؤرخ ميشال ساباتيري في نوفمبر الماضي. وتعرفت الشرطة بسرعة على اللص، ويرجع ذلك في الغالب إلى أنه دفع ثمن الطرود البريدية ببطاقته الائتمانية، على ما قال رئيس بلدية بيسان ستيفان بيبان بونيه لوكالة فرانس برس.

إخفاء الديك داخل قبو

وعندما واجهته الشرطة، اعترف اللص بأنه أخذ الديك الصغير في ليلة كان يشارك فيها بحفلة وكان في غير وعيه، لكن بمجرد أن أفاق، شعر بالخجل الشديد من فعلته إلى حد لم يجرؤ على إعادة الديك الزخرفي، فأخفاه في قبو منزله.

وبعد مرور ما يقرب من ربع قرن، وجد الرجل، وهو حاليا في أواخر الأربعينيات من عمره، الديك الصغير في القبو وقرر أن الوقت حان لإعادته.

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