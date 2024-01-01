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أقلعت من طوكيو وهبطت في كاليفورنيا

لغز طائرة أقلعت فجر 2024 وحطت 2023

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠١ مساءً
لغز طائرة أقلعت فجر 2024 وحطت 2023
المواطن - فريق التحرير

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شغلت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية العديد من المتابعين على مواقع التواصل، لاسيما منصة إكس، بعد أن استقبل ركابها العام الجديد 2024 مرتين على ما يبدو.

لغز طائرة أقلعت من طوكيو

وأقلعت طائرة “ستار أليانس” أمس من طوكيو عند الساعة 1 فجرًا بداية 2024. إلا أنها هبطت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الساعة الخامسة من مساء آخر يوم في سنة 2023، وفق ما أظهرت بيانات موقع “فلايت رادار” الذي يتتبع حركة الطيران.

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وأثارت تلك الرحلة تعليقات بعض الظرفاء الذين بدأوا يحسدون ركاب تلك الطائرة الذين احتفلوا بالعام الجديد مرتين واحدة في اليابان وأخرى في الولايات المتحدة.

مواعيد رأس السنة الجديدة

يشار إلى أن مواعيد وتوقيتات دخول رأس السنة الجديدة تختلف من دولة لأخرى حسب موقعها على خطوط الطول والعرض وخط جرينتش، ما يجعل موعد دخول العام الجديد يختلف من بلد إلى آخر.

وتكون أستراليا من أولى البلدان المحتفلة بقدوم العام. وكانت جزيرة “ساموا كيريتيامتي”، الواقعة جنوب المحيط الهادئ بالقرب من أستراليا، أول منطقة في العالم احتفلت باستقبال 2024. أما آخر منطقة فهي جزيرة ساموا الأمريكية التي تقع في جنوب المحيط الهادئ، بين الولايات المتحدة وأستراليا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 50 ألف شخص.

إذ يستقبل سكانها العام الجديد في تمام الساعة 12:00 صباحًا من يوم 1 يناير بتوقيت جرينتش.

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