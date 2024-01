لقطات توثق لحظة ثوران بركان في أيسلندا

وثقت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ثوران بركان يقع شمال بلدة غريندافيك بجنوب غرب أيسلندا في ساعة مبكرة من اليوم الأحد.

وأظهر فيديو نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية، مشاهد توثق لحظة بدء ثوران بركان “ريكيافيك” في أيسلندا.

كما رصدت مقاطع فيديو انبعاثات من الحمم البرتقالية المتوهجة تنطلق في سماء المنطقة المظلمة، وسط تحذيرات ومطالبات المنطقة بالإخلاء.

وحسب “روسيا اليوم”، أجلت السلطات الأيسلندية أهالي غريندافيك مع تصاعد النشاط الزلزالي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية: “لقد ظهر صدع على جانبي السدود التي بدأ بناؤها شمال غريندافيك”.

ويعد هذا هو الثوران البركاني الخامس في أيسلندا خلال عامين، وقد حدث الانفجار السابق في 18 ديسمبر في نفس المنطقة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

‼️🚨 New eruption in #Iceland

I’ve just woken up to the news and a million messages in my inbox. Thank you.

For speed, here’s video of what’s happening now. I’lll post again when I’ve caught up on all the news.

Let me know what you’ve heard…. pic.twitter.com/MQAPu8GiBk

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 14, 2024