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وسط إجلاء سكان المنطقة

لقطات توثق لحظة ثوران بركان في أيسلندا

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٧ مساءً
لقطات توثق لحظة ثوران بركان في أيسلندا
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ثوران بركان يقع شمال بلدة غريندافيك بجنوب غرب أيسلندا في ساعة مبكرة من اليوم الأحد.

لحظة ثوران البركان

وأظهر فيديو نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية، مشاهد توثق لحظة بدء ثوران بركان “ريكيافيك” في أيسلندا.

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كما رصدت مقاطع فيديو انبعاثات من الحمم البرتقالية المتوهجة تنطلق في سماء المنطقة المظلمة، وسط تحذيرات ومطالبات المنطقة بالإخلاء.

إجلاء المواطنين

وحسب “روسيا اليوم”، أجلت السلطات الأيسلندية أهالي غريندافيك مع تصاعد النشاط الزلزالي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية: “لقد ظهر صدع على جانبي السدود التي بدأ بناؤها شمال غريندافيك”.

ويعد هذا هو الثوران البركاني الخامس في أيسلندا خلال عامين، وقد حدث الانفجار السابق في 18 ديسمبر في نفس المنطقة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

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