لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين

استعرضت لقطات جوية حديثة تقدم أعمال الحفر وتنفيذ الأساسيات في مشروع “ذا لاين” في نيوم، وهو عبارة عن مشروع بناء مدينة ذكية متكاملة في المملكة العربية السعودية، تهدف هذه المدينة إلى توفير بيئة حضرية متقدمة ومتصلة تكنولوجياً، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.

أهمية مشروع ذا لاين

وسيكون لدى مشروع “ذا لاين” تأثير كبير على التطور الحضري في المملكة العربية السعودية. ويشمل المشروع العديد من القطاعات مثل التكنولوجيا، والنقل، والطاقة، والتعليم، والترفيه، والسياحة. ومن المتوقع أن يتم تطبيق أحدث التقنيات في المدينة لتحسين الحياة اليومية لسكانها وزوارها.

ومن المعروف أن مشروع “ذا لاين” يعد جزءاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية وتعزيز قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والسياحة.

تصميم مدينة ذا لاين

ويمتد المشروع بطول 170 كم وبعرض 200 متر، والتي ستكون عبارة عن مجمعات سكنية مصممة بطريقة فريدة، وسيتم تغطية جانبي المدينة بأسطح زجاجية مكونة من مرايا عاكسة لتمنحها طابعاً مميزاً.

وستصمم المدينة بحيث يتمكن أي شخص موجود فيها من الوصول إلى جميع المرافق التي يحتاجها في غضون 5 دقائق مشياً، مع توافر قطار فائق السرعة، يصل بين أقصى نقطتين داخل المدينة في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.

ذا لاين تتماشى مع الرؤية السعودية

وتوحدت جهود مشاهير المهندسين المعماريين حول العالم لتصميم مدينة ذا لاين التي يبلغ طولها أكثر من 100 ميل وعرضها 200 متر فقط، وهو استثمار بقيمة تريليون دولار متصور لمدينة ذات تقنية عالية تحيط بها ناطحات سحاب زجاجية. ويُعتبر The Line مجرد جزء من مخطط نيوم الأكبر بكثير والذي يتضمن أيضاً مدينة مثمنة وفندقاً عائماً وقرية قابلة للطي.

وتعد نيوم بحد ذاتها مجرد عنصر واحد من خطة رؤية 2030 الطموحة للغاية للمملكة العربية السعودية من أجل التحول الاجتماعي والاقتصادي، والتي تهدف إلى جعل السعودية قوة دولية ووجهة رائدة للتكنولوجيا والأعمال والسياحة.

مزايا مشروع ذا لاين

تُظهر صورة ذا لاين، التي كشف عنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم في 10 يناير 2021، المشروع الضخم والذي يحافظ على 95٪ من الطبيعة داخل نيوم، بدون سيارات ولا عوادم، كما أن المشروع أحد مشاريع شركة نيوم في شمال غرب المملكة العربية السعودية.

ويبلغ طولها 170 كيلومتراً (105 أميال) على ساحل نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية عند طرف خليج العقبة على البحر الأحمر، حيث يستطيع 40% من سكان العالم الوصول إلى نيوم في أقل من 4 ساعات، كما أن قرابة 13% من حركة التجارة العالمية تمرُّ عبر البحر الأحمر.