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يحول المنطقة لوجهة سياحية عالمية

لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع البحر الأحمر

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢٤ مساءً
لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع البحر الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات جوية حديثة نشرتها قناة “العربية”، تقدم مستوى الأعمال في مشروع البحر الأحمر غرب السعودية، حيث تضمنت إنجاز نسبة كبيرة من تركيب الفلل العائمة.

حلقة وصل

ويأتي مشروع البحر الأحمر، لينقل السعودية إلى المكانة التي تستحقها بين مصاف الدول الكبرى في الجذب السياحي، في هذه المنطقة التي تذخر بالمناظر الطبيعية الخلابة.

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ويعكس مشروع البحر الأحمر، الإمكانات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها السعودية، فضلًا عن موقعها الإستراتيجي في قلب العالم العالمين العربي والإسلامي، بالإضافة إلى كونها حلقة الوصل بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما أنها حلقة الوصل بين الشرق والغرب.

وجهة سياحية عالمية

وسيتيح هذا المشروع استكشاف طبيعة المملكة من جزر وسواحل وبراكين خاملة، وآثار قديمة، ليصبح بوابة البحر الأحمر أمام العالم، وسيتم تطويره وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الجزر الساحرة شيئًا آخر خلال 5 سنوات، فالمشروع الطموح الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيحوّل هذه المواقع البكر إلى وجهة سياحية عالمية.

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