لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع البحر الأحمر السعودية في دافوس.. حضور مؤثر ومسيرة حافلة يرسخان مكانتها الريادية أسهم نينتندو Nintendo تصل لأعلى مستوى بسبب تدفق الاستثمارات السعودية في زمن قياسي.. الإسعاف الجوي ينقل مصابَيْن بمكة المكرمة عبدالعزيز بن سلمان يوقع مع نظيره الأردني اتفاقية تعاون في مجال الطاقة السيسي لوزير الخارجية الأمريكي: نريد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف منشآت المرافق العامة هيئة الزكاة: مكافأة مالية حال صحة بلاغات التهريب السعودية تسخر إمكاناتها لخدمة وأمن ضيوف الرحمن خالد الفيصل يوجه بالتوسع في استخدام التقنية بمكة
أظهرت لقطات جوية حديثة نشرتها قناة “العربية”، تقدم مستوى الأعمال في مشروع البحر الأحمر غرب السعودية، حيث تضمنت إنجاز نسبة كبيرة من تركيب الفلل العائمة.
ويأتي مشروع البحر الأحمر، لينقل السعودية إلى المكانة التي تستحقها بين مصاف الدول الكبرى في الجذب السياحي، في هذه المنطقة التي تذخر بالمناظر الطبيعية الخلابة.
ويعكس مشروع البحر الأحمر، الإمكانات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها السعودية، فضلًا عن موقعها الإستراتيجي في قلب العالم العالمين العربي والإسلامي، بالإضافة إلى كونها حلقة الوصل بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما أنها حلقة الوصل بين الشرق والغرب.
وسيتيح هذا المشروع استكشاف طبيعة المملكة من جزر وسواحل وبراكين خاملة، وآثار قديمة، ليصبح بوابة البحر الأحمر أمام العالم، وسيتم تطويره وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
ومن المتوقع أن تصبح هذه الجزر الساحرة شيئًا آخر خلال 5 سنوات، فالمشروع الطموح الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيحوّل هذه المواقع البكر إلى وجهة سياحية عالمية.
شاهد.. لقطات جديدة لـ #مشروع_البحر_الأحمر تبين تقدم مستوى الإنجاز في تركيب "الفلل العائمة" pic.twitter.com/lALkNYGTub
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 11, 2024