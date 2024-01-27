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تبلغ قيمتها ملياري دولار

لقطات رائعة لأيقونة البحار أكبر سفينة عائمة في العالم

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٨ مساءً
لقطات رائعة لأيقونة البحار أكبر سفينة عائمة في العالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أبحرت أكبر سفينة سياحية في العالم، لتقوم برحلتها الأولى، اليوم السبت، انطلاقًا من ميناء ميامي بولاية فلوريدا، وتحركت سفينة أيقونة البحار، التي يبلغ طولها حوالي 1200 قدم ووزنها الإجمالي 250800 طن، كأنها كعكة عيد ميلاد متعددة الطبقات.

أيقونة البحار أكبر سفينة بالعالم

وتغادر سفينة أيقونة البحار، التابعة لشركة “رويال كاريبيان إنترناشيونال”، والتي يبغ طولها من مقدمتها حتى نهايتها حوالي 365 مترًا، جنوب فلوريدا في أول رحلة لها عبر الجزر الاستوائية، والتي تستغرق 7 أيام. وتواجد أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي وزملاؤه في فريق إنتر ميامي على متن السفينة، الثلاثاء الماضي، للاحتفال باقتراب أول رحلة سياحية لها.

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وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن أكبر سفينة سياحية في العالم، والتي تسمى أيقونة البحار، يبلغ طولها حوالي 1200 قدم ووزنها الإجمالي 250800 طن، تشبه كعكة عيد ميلاد متعددة الطبقات، وفي الأعلى يوجد سبعة حمامات سباحة، بالإضافة إلى حديقة ألعاب مائية، وبساتين من المساحات الخضراء الاستوائية، ومنزلقات مائية ملتوية متعددة الألوان.

قيمتها ملياري دولار

وعندما أبحرت السفينة، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، إلى ميناء ميامي مع الموسيقى الصاخبة في العاشر من يناير/كانون الثاني، بعد عبور المحيط الأطلسي من حوض بناء السفن في فنلندا، حيث تم بناؤها، تم الترحيب بها بأصوات متنافرة من تحية القوارب النارية ورفع العلم. وأدى الاضطراب إلى توقف حركة المرور على طول الجسر المؤدي إلى شاطئ ميامي الذي يوازي قناة السفن السياحية.

تعد السفينة رسميًا أكبر سفينة سياحية في العالم، حيث تتأخر سفينة Wonder of the Seas التابعة لشركة Royal Caribbean، الجديدة في أوائل عام 2022، بطول 1188 قدمًا وحمولتها الإجمالية 235600 طن.

رحلة لمدة سبع ليال

وتبحر Icon of the Seas في رحلتها الأولى من ميامي في 27 يناير في رحلة بحرية مدتها سبع ليالٍ إلى شرق البحر الكاريبي، يمكن للمسافرين توقع بعض تجارب المستوى التالي في البحر.

تحتوي السفينة على أول حوض سباحة لامتناهِ في البحر، بالإضافة إلى أكبر حوض سباحة في البحر رويال باي بسعة 40 ألف جالون، وأكبر ساحة جليد في البحر حيث يمكن للضيوف التزلج.

تتويج لعمل 50 عامًا

قال جيسون ليبرتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال كاريبيان، “تعد سفينة أيقونة البحار تتويجًا لأكثر من 50 عامًا من الحلم والابتكار والانغماس في هذه المهمة لتقديم أفضل تجارب العطلات في العالم بطريقة مسؤولة”.

وأضاف: “ستغير هذه السفينة الوضع الراهن في خطط السفر العائلي إلى الأبد، وستحقق أحلام الحصول على عطلة رائعة لجميع الأعمار على متن سفينة”.

وتضم أيقونة البحار، ثمانية مناطق وتتكون من 20 طابقًا. وتضم السفينة 6 منزلقات مائية، وسبعة حمامات سباحة، وحلبة للتزلج، ومسرحًا، وأكثر من 40 مطعمًا. وتستطيع السفينة استيعاب ما يصل إلى 7600 راكب بأقصى طاقتها، بالإضافة إلى 2350 من أفراد الطاقم.

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