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بسبب الرياح والعواصف القوية

لقطات لارتفاع الأمواج ووصولها إلى كورنيش جدة

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٨ مساءً
لقطات لارتفاع الأمواج ووصولها إلى كورنيش جدة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لارتفاع الأمواج ووصولها إلى كورنيش جدة، بسبب الرياح القوية التي تشهدها المحافظة.

تحويل الحركة المرورية

وكان مرور جدة، قد  أعلن مساء اليوم الجمعة، تحويل الحركة المرورية على طريق الكورنيش احترازيًّا من (فقيه أكواريوم) باتجاه الشرق.

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أمطار رعدية وعواصف ترابية

ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ، إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

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