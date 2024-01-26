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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لارتفاع الأمواج ووصولها إلى كورنيش جدة، بسبب الرياح القوية التي تشهدها المحافظة.
وكان مرور جدة، قد أعلن مساء اليوم الجمعة، تحويل الحركة المرورية على طريق الكورنيش احترازيًّا من (فقيه أكواريوم) باتجاه الشرق.
متداول: ارتفاع الأمواج ووصولها إلى كورنيش #جدة بسبب الرياح القوية pic.twitter.com/beC1yx2vFt
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 26, 2024
ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ، إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.