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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات لجريان وتدفق السيول شرق القنفذة

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٩ مساءً
لقطات لجريان وتدفق السيول شرق القنفذة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، أجواء ولقطات من جريان وتدفق سيول مركز السلام شرق القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء، حالة طقس مستقرة على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنه “تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على سواحل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية”.

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وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي

وأضاف: “ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، أما حالة البحر، فخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب”.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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