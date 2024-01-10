لقطات لجريان وتدفق السيول شرق القنفذة هيئة الزكاة تدعو لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية محافظ الأحساء خلال لقائه منسوبي الزكاة والضريبة والجمارك: جهود وخدمات تستحق الثناء ضيفة برنامج خادم الحرمين: تحققت أمنيتي برؤية الكعبة المشرفة 6 حكام سعوديين بكأس آسيا 2023 الإقامة المميزة يطلق 5 منتجات لاستقطاب الكفاءات والمواهب والمستثمرين وروّاد الأعمال 11 ألف مستفيد من مساعدات جمعية مساعي الخيرية في 2023 إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها رامون بلانيس في طريقه للاتحاد انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ214.17 ريال
وثق مقطع فيديو متداول، أجواء ولقطات من جريان وتدفق سيول مركز السلام شرق القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء، حالة طقس مستقرة على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنه “تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على سواحل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية”.
#شاهد سيول السلام شرق #القنفذة
الثلاثاء ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
رصد : فيصل العيسي
عبر : @algunfuthah pic.twitter.com/4UauztWoZd
— FAHAD (@FAHAD_1322) January 9, 2024
وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.
وأضاف: “ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، أما حالة البحر، فخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب”.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.